Энергетика 30 минут назад

В Украине открыли первый онлайн-супермаркет газовых приборов "104UA Маркет"

На сайте можно приобрести котлы, колонки, газоанализаторы, счетчики газа и смарт-модемы, для автоматической передачи потребления газа и использования в рамках технологий "Умный дом"

Фото: 104.UA Фото: 104.UA
Фото: 104.UA

В Украине начал работу первый специализированный онлайн супермаркет газовых приборов и оборудования. Об этом сообщили в компании 104UA.

Там отмечают, что уникальность "104UA Маркета" в том, что здесь можно приобрести газовые котлы, колонки, счетчики и другое газовое оборудование лучших мировых и украинских производителей.

Кратко и по делу в Telegram

В компании рассказывают, что ежегодно на украинском рынке продается новых газовых котлов на сумму 2,9 млрд грн. Из них 57% приходится на импортные приборы, а остальные 43% произведены на предприятиях Украины. Качество, надежность как зарубежного так и отечественного газового оборудования при этом существенно отличается, и нередко эффективность нового котла мало отличаются от старого.

Для того, чтобы гарантировать высокое качество, эффективность и безопасность вся товарная линейка на "104UA Маркете" укомплектована исключительно брендами проверенных производителей. Из международных это BOSСH, Bахі, Eurotherm, Proterm, Immergas, Roda, Vaillant. Из украинских — "Данко", а также САМГАЗ и 104.UA (сигнализаторы).

Ассортимент брендов и моделей "104UA Маркета" сформирован так, что любому из 13 млн потребителей газа в Украине предлагают несколько конкурентных предложений по каждой позиции.

На сайте можно приобрести:

котлы;

колонки;

газоанализаторы;

счетчики газа;

смарт-модемы для автоматической передачи потребления газа и использования в рамках технологий "Умный дом".

Линейка брендов и моделей оборудования будет постоянно расширяться.

Выбор можно сделать самостоятельно, с помощью удобного функционала для сравнения, или воспользоваться помощью консультантов. Для этого достаточно связаться с контакт-центром "104UA Маркета" по телефону 0 800 304 104 (звонки бесплатны для всех операторов связи) и покупателя соединят с индивидуальным менеджером, который поможет выбрать нужный газовый прибор и согласует время доставки.

"104UA Маркет" является частью единого сервиса 104.UA, созданного в октябре 2020 года. В 104.UA включены онлайн и мобильные сервисы для потребителей газа, а также сеть из 125 клиентских пространств и Всеукраинский контакт-центр.

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Напомним, компания 104.UA основана РГК с целью внедрения единых стандартов качественного обслуживания потребителей природного газа. РГК — сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ.

Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 250 тысяч км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.

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