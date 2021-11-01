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1 час назад

В Украине подорожала электроэнергия: сколько заплатим

Цена на электроэнергию, которую покупают предприятия и бизнес, выросла почти на 26%

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Средневзвешенная цена на электричество на украинском рынке "на сутки вперед" (РСВ) в течение одного дня взлетела на 25,6% — до 3491 грн за МВт-час.

Об этом свидетельствуют данные ГП "Оператор рынка", пишет Апостроф.

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Так, 1 ноября стоимость электроэнергии в "Объединенной энергосистеме Украины" в пиковой нагрузке увеличилась на 39,2%, до 3999,9 грн за МВт-час, в базовой нагрузке — на 27,6%, до 3208 грн за МВт-час, а в часы наименьшего спроса — на 10,7%, до 2416 грн за МВт-час.

Таким образом, средневзвешенная цена на электричество для предприятий и бизнеса за день выросла почти на 26%, до 3491 грн за МВт-час.

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Стоит отметить, что средневзвешенная цена в зоне "Бурштынский остров", где торгуется электроэнергия для Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, за день увеличилась малозначительно и составила 2199,47 грн за МВт-час.

Причиной стремительного роста цен стали низкие запасы угля на складах и проблемы с импортом электроэнергии из соседних Российской Федерации и Беларуси, который собирались возобновить с сегодняшнего дня.

Напомним, с 1 ноября Россия может прекратить поставки антрацитового угля в Украину.

В Минэнерго сообщили, что Украина в ноябре будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР.

В конце сентября биржевая цена на энергетический уголь с поставкой в 2022 году достигла в Европе самого высокого уровня с 2008 года из-за высокого спроса со стороны электростанций и резко сократившихся запасов.

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