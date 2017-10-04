В Украине появится еще один международный зернотрейдер

Группа европейских и черноморских зернотрейдеров, которые в конце августа покинули Louis Dreyfus, планируют создать новую компанию, нацеленную на украинский рынок.

Об этом сообщает Reuters.

Как рассказали агентству Reuters анонимные источники, бывший глава глобального зернового департамента Дэвид Охайон (David Ohayon) и бывший глава украинского отделения Лазос Лампракис Лакис создадут новую компанию для работы на украинском рынке.

Компания будет базироваться в Швейцарии и начнет работу в первые месяцы 2018 г. При этом Дэвид Охайон останется в Женеве, а Лазос Лампракис Лакис будет руководить деятельностью в Украине.

Как сообщало Delo.UA, согласно данным Минагропрода, по итогам 2016/2017 маркетингового года (июль 2016 — июнь 2017), было собрано 66 млн. тонн зерна против 59,2 млн тонн сезоном ранее. Напомним, в 2013 году аграрии отгрузили в закрома 62,3 млн тонн, а в 2014 году — 63,8 млн тонн.

В завершившимся 1 июля 2017 года сезоне Украина собрала порядка 28 млн тонн кукурузы, 26 млн тонн пшеницы и 9,4 млн тонн ячменя.

Основной причиной рекордного урожая стали благоприятные погодные условия, которые позволили существенно увеличить производство ранних зерновых, отмечают эксперты.