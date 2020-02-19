В Украине повысили штрафы для "естественных монополий" за злоупотребление на энергорынке

Кабинет министров ужесточил ответственность операторов систем распределения из-за злоупотреблений на рынке электроэнергии.

В частности, ответственность усилят повышением размеров штрафных санкций, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"В Украине операторы систем распределения (ОСР, то есть, те самые "естественные монополии") часто злоупотребляют своим положением. Кое-где они выставляют завышенную плату за подключение к электросетям. Кроме того, порой требуют от бизнеса взятки, угрожая затянуть рассмотрение документов до бесконечности... Правительство усиливает ответственность ОСР за такие действия, в частности, повышением размеров штрафных санкций", — написал Гончарук в мессенджере.

Он считает, что такие действия сдерживают приход инвесторов в регионы и замедляют темпы создания новых рабочих мест, что негативно влияет на наполнение местных бюджетов.

"Также мы усиливаем контроль за использованием собранных от потребителей денег. Они будут идти на развитие электросетей, а не на личные нужды владельцев облэнерго", — добавил глава правительства.

Ранее Кабмин ввел интегрированное разрешение для компаний, которые загрязняют окружающую среду.

Напомним, в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды пообещали создать открытые энергетические рынки, стимулирующие инвестиции.