Бизнес 40 минут назад

В Украине присвоили пятизвездочный статус еще одной гостинице

Кроме того, регулятор принял решения еще по девяти отелям, подававшим заявки на подтверждение категории

Chalet Equides. Фото: сайт отеля Chalet Equides. Фото: сайт отеля
Chalet Equides. Фото: сайт отеля

Государственное агентство развития туризма 30 марта присвоило категории десяти украинским гостиницам — главным образом, тем из них, кто подавался на повторное рассмотрение.

Как говорится в сообщении агентства, шесть гостиниц получили трехвездочный статус, а по две — четырехзвездочный и пятизвездочный.

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В частности, впервые пять "звезд" получила гостиница Chalet Equides в селе Лесники Киевской области. Кроме того, подтверждена такая категория для отеля "Цунами" (Днепр).

Четырехзвездочными останутся отель "Морской" (Одесса) и "Рейкарц" (Чернигов), а трехзвездочными — "Дружба" (Кривой Рог), "Турист" (Харьков), "Амарант" (Киев) и "Черное море" (Киев).

Еще двум гостиницам оставят три "звезды" после предоставления уточняющих документов — это "Днепровские зори" (Кременчуг) и "Мир" (Киев).

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На доработку документации отправили шесть заведений, из них по три гостиницы, претендовавшие на три и четыре звезды соответственно.

При этом по итогам обсуждения гостиница "Мистерия" (Харьков) получила отказ в установлении трех "звезд" из-за несоответствия многим категоризирующим требованиям. В частности, заведение не подтвердило наличие противопожарных мероприятий и деятельности ресторана. Кроме того, помещения здания и номера оказались не приспособлены для лиц с инвалидностью.

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