В Украине резко подскочили цены на картофель

На текущей неделе в Украине поднялись цены на картофель. При этом, из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, поставки картофеля из хозяйств ведутся нерегулярно, сообщают аналитики проекта EastFruit.

По этой же причине несколько сократилось поступление импортной продукции из Беларуси и РФ. В результате предложение на рынке сократилось, что в условиях возросшего спроса привело к подорожанию картофеля.

По данным экспертов, на сегодняшний день цены на картофель сформировались в диапазоне 8 — 10 грн/кг ($0,10 — 0,13/кг), что в среднем на 43% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Аналитики отмечают, что повысить цену на картофель фермерам удалось на фоне значительного сокращения запасов у оптовых компаний и розничных сетей, тогда как поставки из западных областей Украины по-прежнему усложнены.

Представители оптовых компании надеются, что с возобновлением поставок из западных областей страны цена опять снизится до прежнего уровня, однако фермеры рассчитывают вести продажи в дальнейшем в таком же ценовом диапазоне, как и сегодня.

При этом, некоторые производители заявляют о намерении поднимать цены на картофель и далее. По их словам, запасы качественного картофеля в западных регионах страны также заканчиваются, поэтому спрос на продукцию будет в перспективе только расти, благодаря чему будет повышаться и цена.

В настоящее время цена на картофель в Украине уже в среднем на 46% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Напомним, с ноября 2018 года по ноябрь 2019 года цена на картофель в среднем по Украине увеличилась на 109,2% — до 14,14 грн за килограмм.

Ранее эксперты прогнозировали, что в 2019 году в Украине ожидается неурожай картофеля и других овощей борщевого набора.