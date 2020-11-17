  • Главная
  • Бизнес
  • Рынки
  • АПК
АПК 1 час назад

В Украине собрали первый урожай кофейного цикория

В целом каждая семья, которая решилась на выращивание этого растения, собрала от 10 до 50 кг

Вырощенный в Сумской области кофейный цикорий. Фото: agroportal.ua Вырощенный в Сумской области кофейный цикорий. Фото: agroportal.ua
Вырощенный в Сумской области кофейный цикорий. Фото: agroportal.ua

В селе Зализняк Сумской области селянские хозяйства собрали первый урожай кофейного цикория. Об этом сообщает AgroPortal.

"В этом году мы впервые собираем цикорий. Урожай небольшой, но это из-за небольших площадей. В целом каждая семья, которая решилась на выращивание этого растения, собрала от 10 до 50 кг", — отметила методист отдела образования, культуры, молодежи и спорта Верхнесыроватского сельского совета Ирина Варламова.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Вообще цикорий достаточно хорошо себя показал, и я, в частности, поняла, что надо давать каждому растению больше площади для выращивания этой культуры", — добавила она.

В селе утверждают, что для начала — это прекрасный результат: есть, с чем работать сейчас и есть, что оставить на следующий туристический сезон для мастер-классов и дегустаций.

Читайте также:
Наука в "Деле": Земле необходимо биоразнообразие, иначе у нас будут проблемы

Напомним, потребление кофе в Украине растет быстрее, чем в других странах Европы. При этом объемы потребления натурального кофе в Украине на душу населения пока очень низкие, по сравнению с другими странами Европы.

Ранее сообщалось, что сеть кофеен Starbucks планирует инвестировать $100 млн в фонд Valor Siren Ventures Fund. Указано, что сам фонд, управляемый компанией Valor Equity Partners, будет определять и инвестировать в компании, разрабатывающие технологии, продукты и решения, связанные с продуктами питания или розничной торговлей.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Харьковской области заживо сгорели 50 свиней (ФОТО)
В Харьковской области заживо сгорели 50 свиней (ФОТО)
Кабмин с 17 ноября разрешил передачу сельхозземель в коммунальную собственность
Кабмин с 17 ноября разрешил передачу сельхозземель в коммунальную собственность
В Молочном лимане зафиксирована массовая гибель хамсы
В Молочном лимане зафиксирована массовая гибель хамсы
Загрузка...
Новое видео
"Імітація імітації" — чи підтримують українці карантин вихідного дня? Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Легкая ракета-носитель Vega с украинским двигателем потерпела аварию при запуске

  3. Верещук допускает раскол "Слуги народа"

  4. Хакеры взломали сайт Николаевской ОГА, разместив на нем флаг "Новороссии" (ФОТО)

  5. SpaceX впервые отправила астронавтов NASA на МКС

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...