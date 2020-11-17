В Украине собрали первый урожай кофейного цикория

В селе Зализняк Сумской области селянские хозяйства собрали первый урожай кофейного цикория. Об этом сообщает AgroPortal.

"В этом году мы впервые собираем цикорий. Урожай небольшой, но это из-за небольших площадей. В целом каждая семья, которая решилась на выращивание этого растения, собрала от 10 до 50 кг", — отметила методист отдела образования, культуры, молодежи и спорта Верхнесыроватского сельского совета Ирина Варламова.

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"Вообще цикорий достаточно хорошо себя показал, и я, в частности, поняла, что надо давать каждому растению больше площади для выращивания этой культуры", — добавила она.

В селе утверждают, что для начала — это прекрасный результат: есть, с чем работать сейчас и есть, что оставить на следующий туристический сезон для мастер-классов и дегустаций.

Напомним, потребление кофе в Украине растет быстрее, чем в других странах Европы. При этом объемы потребления натурального кофе в Украине на душу населения пока очень низкие, по сравнению с другими странами Европы.

Ранее сообщалось, что сеть кофеен Starbucks планирует инвестировать $100 млн в фонд Valor Siren Ventures Fund. Указано, что сам фонд, управляемый компанией Valor Equity Partners, будет определять и инвестировать в компании, разрабатывающие технологии, продукты и решения, связанные с продуктами питания или розничной торговлей.