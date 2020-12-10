Транспорт 10 минут назад

В Украине сократились продажи электромобилей

Самым популярным электрокаром в стране остается Nissan Leaf

Nissan Leaf. Фото: Getty Images Nissan Leaf. Фото: Getty Images
Nissan Leaf. Фото: Getty Images

В Украине в январе-ноябре 2020 года продажи автомобилей с электродвигателем сократились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 2% — до 6 823 единицы.

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" на своем сайте.

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Причем указано, что доля бывших в употреблении авто в этом объеме составила 92%.

В ноябре продажи автомобилей с электродвигателем по сравнению с ноябрем 2019 года сократились почти на 28% — до 514 авто, из которых 481 — легковые авто и 33 — коммерческие.

В свою очередь доля новых авто в этом объеме, по данным "Укравтопрома", составила 10%, что на 4% выше, чем годом ранее.

Согласно сообщению, б/у электрокары в ноябре приобрел 461 автомобилист, что на 31% меньше, чем годом ранее.

Спрос на новые электрокары в ноябре в годовом выражении вырос на 29% — до 53 единиц.

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Как отмечается, по итогам ноября самым популярным электромобилем в Украине стал Nissan Leaf. За этот месяц 126 автомобилей этой модели получили украинские номера.

На втором месте — Chevrolet Bolt (69 авто), на третьем — Tesla Model 3 (55 авто); на четвертом — Tesla Model S (36 авто), на пятом — BMW i3 (23 авто).

Напомним, продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличились почти в 1,5 раза — до 7 542 единицы.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2020 года украинцы приобрели и зарегистрировали 7 100 новых легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, этот сегмент автомобильного рынка уменьшился почти на 17%.

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