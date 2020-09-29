В Украине создадут реестр недобросовестных поставщиков зерна

"Украинская Зерновая Ассоциация" (УЗА) планирует создать единый реестр неблагонадежных компаний, которые под прикрытием засухи, при этом, не пострадав от нее, не закрывают ранее заключенные контракты.

Об этом на пресс-конференции заявил президент УЗА Николай Горбачев.

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"На прошлой неделе я встречался лично с несколькими хозяйствами, не сильно пострадавшими от засухи, представители которых сказали, что у них есть ранее заключенные контракты, но вместе с тем они не собираются их выполнять, потому как поднялась цена. Так вот я хочу сказать таким компаниям, что мы собираемся создать единый реестр, в котором будем показывать такие неблагонадежные предприятия", — отметил он.

По словам Горбачева, такой реестр поможет сельхозрынку самому решить, стоит ли продолжать сотрудничать с такими компаниями, или же ограничить финансирование и не заключать с ними форвардные контракты.

"Надеемся, что такой реестр будет стимулировать производителей выполнять все взятые на себя обязательства", — озвучил свои ожидания президент УЗА.

Он также анонсировал желание ассоциаций подписать меморандум, с помощью которого все хозяйства, действительно пострадавшие от засухи и столкнувшиеся с невозможностью физического выполнения контрактов и обязательств, смогут получить помощь.

"Для таких хозяйств мы будем стараться найти компромиссное решение и работать внутри ассоциации для того, чтобы не погубить такие компании, а помочь им", — подытожил Горбачев.

Ранее председатель "Аграрного союза Украины" (АСУ) Геннадий Новиков заявлял, что из-за засухи и заморозков потери сельхозпроизводителей Украины, по расчетам экспертов, могут составить 118 млрд грн.