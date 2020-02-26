Энергетика 50 минут назад

В Украине создадут Технологический нефтегазовый хаб

Цель хаба — создать эффективный инструмент для привлечения в Украину новых технологий и площадку, где будут решаться сложные кейсы газодобывающих компаний для увеличения добычи природного газа

В Украине создадут Технологический нефтегазовый хаб В Украине создадут Технологический нефтегазовый хаб
Фото: ДТЭК

Технологический хаб сможет на системной основе привлекать инновации, передовые технологии, международные стартапы и экспертов мирового нефтегазового рынка. Об этом сообщил генеральный директор компании ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров на конференции Ukrainian Energy Forum.

"Сегодня вся нефтегазовая отрасль Украины остро нуждается в современных технологиях. Нам нужна качественная основа для подготовки к технологическим прорывам как в доразведке и интенсификации действующих месторождений, так и в привлечении новейших технологий для трудноизвлекаемых запасов и разработки морского шельфа, которых в Украине в принципе нет. Именно с этой целью ДТЭК Нефтегаз приступил к реализации масштабного национального проекта — созданию Технологического нефтегазового хаба, который сформирует новые тенденции развития отрасли" — отметил Игорь Щуров.

Цель хаба — создать эффективный инструмент для привлечения в Украину новых технологий и площадку, где будут решаться сложные кейсы газодобывающих компаний для увеличения добычи природного газа.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Равноправными участниками Технологического хаба станут добывающие и сервисные компании, научные локальные и международные институции, стартапы. Как отметил спикер, стратегическими партнерами в этом вопросе инициаторы проекта видят правительство и образовательный сектор.

По словам Игоря Щурова, именно это станет движущей конкурентоспособной силой для страны и обеспечит достижение энергетической независимости Украины, — сообщает Expro.

Читайте также:
ДТЭК Нефтегаз пробурит пять глубоких скважин в 2020 году

Напомним, ранее было отмечено, что в ближайшие годы ДТЭК Нефтегаз инвестирует более 10 млрд грн в украинскую газодобычу.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Марина Машковская, "Фридом Финанс Украина": о рыночных трендах и способах инвестирования
Марина Машковская, "Фридом Финанс Украина": о рыночных трендах и способах инвестирования
Apple работает над "большой" версией наушников AirPods
Apple работает над "большой" версией наушников AirPods
Инвестор должен быть уверен в прибыли при инвестиции в электросети — эксперт Эдвард Чоу
Инвестор должен быть уверен в прибыли при инвестиции в электросети — эксперт Эдвард Чоу
Загрузка...
Новое видео
Катерина Рожкова, НБУ: о кредитовании, страховании и экономике Украины

Новости дня

  1. Мужчина поджег себя под Офисом Зеленского (ВИДЕО)

  2. Советник Гончарука хочет отменить упрощенное налогообложение для ФЛП

  3. Рябошапка рассказал про дом жены во Франции

  4. Коронавирус достучался до финансовых рынков

  5. Как могут ограбить в интернете: в киберполиции назвали популярные схемы воровства денег

Загрузка...