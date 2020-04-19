В Украине создали робота-полицейского (ФОТО)

Запорожская частная компания "ИНФОКОМ ЛТД", которая является членом Лиги оборонных предприятий, на основе собственной роботизированной платформы "Скорпион" разработала новинку — робота-полицейского.
Как сообщает пресс-служба Лиги оборонных предприятий, основные задачи работа — дистанционное патрулирование улиц в период пандемии (и не только) во избежание прямого общения между полицейским и гражданином.
Робот оснащен следующим навесным оборудованием:
– дистанционно управляемым ситкометом — для использования полицией или миротворческими силами для борьбы с агрессивно настроенными демонстрантами, хулиганами, участниками массовых беспорядков;
– баллоном со слезоточивым газом с дистанционным управлением;
– светлоакустической панелью;
– стробоскопом-мигалкой;
– проблесковым маячком;
– монитором для общения;
– громкой связью и микрофоном;
– WiFi\Bluetooth — для локального управления через мобильное приложение;
– 3G/LTE для дистанционного управления с диспетчерского пункта, через облачные технологии;
– лидара и радаром для построения карты глубины;
– тепловизором для измерения температуры тела человека;
– камерой 360ᵒ;
– камерой с 30-кратным зумом;
– датчиком геолокации и инерциальными датчиками.
Роботизированная электрическая платформа "Робот-полицейский" предусматривает гибридное использование, и может управляться как непосредственно человеком, который стоит на платформе так с помощью дистанционного и автономного управления.
Дистанционно робот управляется может руководствоваться локально через мобильное приложение в радиусе до 50 метров и управление с помощью жестов и голосовых команд с разрешением от диспетчера.
Также управление может осуществляться на отдаленные через 3G/LTE с компьютера диспетчера, включая и голосовыми командами.
Предусмотрено также автономный движение работа по заданному маршруту, с соблюдением остановок перед препятствием и ее объездом.
Напомним, в прошлом году в Китае власти города Ханьдань, что в провинции Хэбэй, запустили на улицы роботов-полицейских, которые способны распознавать людей и оснащены искусственным интеллектом.