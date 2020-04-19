В Украине создали робота-полицейского (ФОТО)

Запорожская частная компания "ИНФОКОМ ЛТД", которая является членом Лиги оборонных предприятий, на основе собственной роботизированной платформы "Скорпион" разработала новинку — робота-полицейского.

Как сообщает пресс-служба Лиги оборонных предприятий, основные задачи работа — дистанционное патрулирование улиц в период пандемии (и не только) во избежание прямого общения между полицейским и гражданином.

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Робот оснащен следующим навесным оборудованием:

– дистанционно управляемым ситкометом — для использования полицией или миротворческими силами для борьбы с агрессивно настроенными демонстрантами, хулиганами, участниками массовых беспорядков;

– баллоном со слезоточивым газом с дистанционным управлением;

– светлоакустической панелью;

– стробоскопом-мигалкой;

– проблесковым маячком;

– монитором для общения;

– громкой связью и микрофоном;

– WiFi\Bluetooth — для локального управления через мобильное приложение;

– 3G/LTE для дистанционного управления с диспетчерского пункта, через облачные технологии;

– лидара и радаром для построения карты глубины;

– тепловизором для измерения температуры тела человека;

– камерой 360ᵒ;

– камерой с 30-кратным зумом;

– датчиком геолокации и инерциальными датчиками.

Роботизированная электрическая платформа "Робот-полицейский" предусматривает гибридное использование, и может управляться как непосредственно человеком, который стоит на платформе так с помощью дистанционного и автономного управления.

Дистанционно робот управляется может руководствоваться локально через мобильное приложение в радиусе до 50 метров и управление с помощью жестов и голосовых команд с разрешением от диспетчера.

Также управление может осуществляться на отдаленные через 3G/LTE с компьютера диспетчера, включая и голосовыми командами.

Предусмотрено также автономный движение работа по заданному маршруту, с соблюдением остановок перед препятствием и ее объездом.

Напомним, в прошлом году в Китае власти города Ханьдань, что в провинции Хэбэй, запустили на улицы роботов-полицейских, которые способны распознавать людей и оснащены искусственным интеллектом.