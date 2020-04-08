В Украине стали чаще повреждать телекоммуникационное оборудование и воровать кабеля

В период карантина В Украине выросло количество повреждений телекоммуникационного оборудования. Среди причин повреждений — кражи дорогого медного кабеля. Кроме того, в поисках металла уничтожаются и волоконно-оптические линии связи. Об этом сообщили в Европейской бизнес ассоциации.

Отмечается, что отчеты за март показывают около 200 случаев краж и повреждений телеком-оборудования и кабеля в неделю. К примеру, в период с 2015 по 2019 годы было зафиксировано около 122 тысяч случаев.

"Кражи оборудования и вырезания телекоммуникационного кабеля приводят к частичному или полному приостановления оказания услуг связи, доступа в Интернет, в результате чего нарушается возможность межличностного общения привычными средствами связи. Кроме того, повреждения телекоммуникационной сети может негативно влиять на нормальную работу учреждений здравоохранения, правоохранительных органов, органов государственной власти, частей пожарной охраны и других стратегически важных объектов", — отметила координатор регуляторного комитета ЕБА Татьяна Широченко.

При этом еще более актуальным этот вопрос стал во время карантина, когда большинство украинцев работает и общается онлайн. В ЕБА отмечают, что во время карантина крайне важно поддерживать жизнедеятельность данной инфраструктуры. Ведь кроме рабочих процессов, каждый случай с повреждением линий связи может обернутся трагедией — например, пока будут восстанавливать связь на поврежденном участке, кто-то может не успеть вызвать экстренные службы.

Для решения этой проблем бизнес призывает Верховную Раду на ближайшем заседании принять законопроект №2654. Норма усиливает ответственность за повреждение оборудования, чтобы защитить телеком-сети и функционирования всей страны, особенно в период дистанционной деятельности. В частности, предлагается увеличить штраф за такой проступок. Сегодня штраф составляет 1700-3400 грн, а законодатели предлагают установить его на уровне 17-51 тысячи грн.

Напомним, что ранее украинская IT-компания Shop-Express решила поддержать отечественных предпринимателей, чей заработок оказался под угрозой из-за пандемии коронавируса. На базе своей IT-платформы компания дает возможность бесплатно создавать и запускать в работу интернет-магазины.