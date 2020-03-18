В Украине стоимость посевной выросла на 5-7%

По оценкам экспертов и участников агрорынка, суммарные затраты на нынешнюю посевную в Украине выросли в среднем на 5-7% по сравнению с прошлогодней.

Об этом свидетельствуют данные спецпроекта "Посевная 2020: из весны в весну" на сайте Latifundist.com.

Указано, что компании в основном уже обеспечены всем необходимым, а некоторым участникам агрорынка даже удалось сэкономить за счет того, что они заранее запаслись необходимыми ресурсами.

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"Фосфорные, калийные, азотные удобрения мы купили намного раньше, поэтому затраты в этой части будут гораздо меньше. Сейчас докупаем СЗР (средства защиты растений — Delo.ua). Но большого роста цен не наблюдаем. В среднем 1-2%. Семена подорожали не больше, чем на 5%. ТОПовые гибриды и некоторые дефицитные семена, например, олеинового подсолнечника, продаются немного дороже, остальное — практически без изменений", — отметил главный агроном компании "Агро-Регион" Юрий Лысак.

В свою очередь заместитель директора компании "ПроАгро Груп" Мария Колесник отметила, что больших изменений в стоимости посевной не произошло еще и потому, что укрепление гривни способствовало слабому снижению цен на горюче-смазочные материалы. В то же время в связи с эпидемией коронавируса, по мнению эксперта, возможны некоторые проблемы с поставками СЗР из Китая, что может разогреть рынок.

"Также из-за повышенного спроса ожидается рост цен на удобрения. В то же время я не думаю, что стоимость текущей весенней посевной превысит прошлогодний показатель более, чем на 10-15%", — добавила Колесник.

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По мнению заместителя директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", члена-корреспондента НААН Николая Пугачева, могут понадобиться финансовые вложения на дополнительную обработку полей средствами защиты и подсев, а в некоторых случаях и пересев озимых.

В то же время директор агропромышленного департамента компании "Агротрейд" Александр Овсяник отметил, что увеличение затрат происходит за счет роста заработной платы сотрудников и повышения стоимости аренды земли.

"Да, затраты на весеннюю посевную изменились, пришлось сократить. В основном мы провели сокращение общепроизводственных расходов, в частности, оптимизировали расходы на средства защиты растений, заменив одни другими. Но сделали это только на яровых культурах. Озимым обеспечили очень правильную защиту, напротив, увеличив расходы на СЗР, так как понимаем, что эти культуры больше подвержены болезням", — отметил Овсяник.

Как сообщалось, в 2019 году с незарегистрированных в государственном кадастре украинских полей собрали "теневой" урожай на сумму в 88,5 млрд грн.