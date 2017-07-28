В Украине возобновят работу 2 сахарных завода

28 июля 2017, 10:26
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Два завода расположены в Винницкой области, которая является одним из лидеров по объемам производства сахара

В Украине возобновят работу 2 сахарных завода | АПК | Дело Увеличить картинку

В Винницкой области этой осенью запустится простаивающий Соколовский сахарозавод, а в 2018 году планируют запустить еще одно предприятие — Моевский сахарный завод (его цеха не работают третий год). Об этом сообщает "Голос Украины".

В прошлом производственном сезоне в Винницкой области работали 6 сахарных заводов, которые перерабатывали свеклу до середины января. Но этого не достаточно для переработки сырья.

"К шести тем, где варили сахар в прошлом году — Гайсинскому, Ильинецкому, Крыжопольскому, Ждановскому, Томашпольскому, Юзефо-Николаевскому — присоединится упомянутое Соколовское предприятие", — говорится в сообщении.

Тенденция к восстановлению работы сахарных заводов вызвана еще и тем, что сахар в настоящее время пользуется спросом на зарубежных рынках. Поэтому и цена на внутреннем рынке остается высокая.

Как отмечается, почти 55 тыс. га в этом году в Винницкой области под сахарной свеклой. Наибольшие "сладкие" плантации в Крыжопольском районе — 8,2 тыс. га, в Гайсинском — 5,6 тыс. га, Томашпольском — 5,3 тыс. га.

По материалам: AgroPortal
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Теги: апк , сахар , винница

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В Украине возобновят работу 2 сахарных завода | АПК | Дело
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