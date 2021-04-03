В Украине за неделю снизились цены на автогаз

В течение 26 марта — 2 апреля 2021 года розничные сети Украины снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10–60 копеек за литр.

Об этом сообщает enkorr.

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В частности, больше всего снизили цену в сети Glusco — автогаз подешевел на 59 копеек за литр, до 14,95 грн/л.

В свою очередь сети АЗС Marshal, "Укргаздобыча" и Motto опустили цены на 30 копеек за литр, до 15,00 грн/л, 15,19 грн/л и 15,66 грн/л соответственно.

На станциях "Олас", KLO, BVS и SUNOIL автогаз в среднем подешевел на 2-18 копеек за литр.

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Таким образом, средняя стоимость сжиженного газа по Украине 2 апреля составила 15,77 грн/л (–5 копеек за литр к 26 марта).

Как сообщалось, цены сжиженного газа за выходные (19-22 марта) в розничных сетях АЗС выросли на 10-40 копеек за литр.

Напомним, в Украине за год — с февраля 2020 года по февраль 2021 года — подорожали все виды моторного топлива, причем больше всего — автогаз.