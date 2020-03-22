В Украине запустили производство вахтовых автобусов (ФОТО и ВИДЕО)

Компания из Киевской области Polycar представила вахтовый автобус на шасси автомобиля IVECO. Как сообщает пресс-служба компании, это специализированное транспортное средство, предназначенное для централизованной перевозки достаточно многочисленных рабочих бригад на любые расстояния в комфортных для них условиях.

Базируется данное транспортное средство на шасси автомобиля IVECO, модели EuroCargo ML110E25WS, оснащённого 6-цилиндровым дизельным двигателем, мощностью 251 лошадиных сил с механической шести ступенчатой коробкой передач, колёсная формула 4х4 с односкатной ошиновкой передней и задней осей.

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Водительская кабина укороченного типа с местом водителя и двумя пассажирскими сиденьями.

На шасси этого авто установлен пассажирский фургон с такими технико-производственными характеристиками:

Количество мест для сидения — 22;

По всей длине боковой стенки расположены окна общей численностью 9 штук;

Посадочная дверь в передней части фургона и одностворчатая дверь откидного типа в задней части пассажирского отделения;

8 LED-светильников, врезанных в потолочную обшивку;

Предусмотрен дизельный обогреватель автономного типа и независимая от него система обогрева от устройства охлаждения двигателя;

Монитор в передней части фургона с поддержкой различных вариантов подключения;

Система связи с водительской кабиной;

Проблесковые маячки оранжевого цвета на кабине.

Общее количество перевозимого персонала (учитывая два сидения в кабине) составляет 24 человека. Таким образом, данное транспортное средство способно перевозить одновременно несколько бригад.

Это могут быть объекты, расположенные в местностях с затруднённым подъездом в силу сложных погодно-климатических условий, бездорожья и прочих неблагоприятных факторов.