В Украине зарегистрировали еще четырех операторов почтовой связи

Национальная комиссия, регулирующая сферы связи и информатизации внесла в единый госреестр операторов почтовой связи информацию о четырех юрлицах, предоставляющих почтовые услуги. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В частности, внесена информация об ООО "КСД Одесса" и "Олдэй Логистик" как предоставляющих услуги по приему, обработке, перевозке и доставке почтовых отправлений.

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Кроме того, такие же услуги, а также выполнение поручений по почтовым переводам и банковским операциям прописаны для ООО "Денка Лоджистикс".

Еще одним оператором зарегистрирован частный предприниматель Абрамович А.П. В отличие от вышеуказанных компаний, ему разрешено осуществлять прием, обработку, перевозку и доставку отправлений, выполнение поручений по почтовым переводам не на всей территории Украины, а лишь на территории шести западных областей, а также Хмельеницкой, Житомирской, Киевской и Одесской областей.

Отметим также, что ранее украинский дистрибьютор бытовой электроники "Алло" решил запустить собственный почтово-логистический оператор "Алло Express".

Компания будет предоставлять услуги по доставке и выдаче посылок интернет-заказов с сайта allo.ua как в магазинах, так и клиентам на дом.