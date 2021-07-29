Транспорт 50 минут назад

В Украине зарегистрировано почти 30 тысяч электромобилей, на них крепят зеленые номера

В МВД рассказали, сколько электрокаров зарегистрировано сейчас в Украине

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По состоянию на сегодняшний день в Украине зарегистрировано 29 тысяч 345 электромобилей.

Для них предусмотрены специальные зеленые номера, сообщает пресс-служба Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

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Указано, что регистрация электрокаров проходит по обычному алгоритму.

"То есть все больше и больше украинцев выбирают для себя именно "зеленый" вид транспорта. Кстати, стоимость заправки электроавто в разы меньше, чем дизельного или бензинового. К тому же для них установлены подзарядные станции и специальные паркоместа", — говорится в сообщении.

Ранее Верховная Рада освободила от налогообложения ввоз в Украину электромобилей и комплектующих к ним.

Напомним, в августе 2019 года президент Владимир Зеленский подписал законопроект №10405, которым предусматриваются зеленые номера для электромобилей: он вступил в силу с января 2020 года.

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Как сообщалось, в 2020 году первичные регистрации электромобилей в Украине сократились на 1% (или на 87 единиц) по сравнению с 2019 годом — до 7455 единиц, в том числе на долю подержанных авто пришлось 91,3% (6803 единицы).

В мае 2021 года первичные регистрации электромобилей в Украине (новых и подержанных) сократились почти на 34% по сравнению с маем 2020 года — до 622 единиц.

В том числе регистрации легковых авто сократились почти на 36% — до 590 единиц, а коммерческих выросли на 14% — до 32 единиц.

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