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АПК 40 минут назад

В Украине зарегистрировано уже около 900 аграрных сделок

Наибольшую площадь по сделкам зарегистрировано в Полтавской, Харьковской и Винницкой областях

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По состоянию на 16 июля, в Украине заключено 880 сделок на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы сделки, составляет 1 тысяча 150 гектаров, передает пресс-служба Министерства финансов.

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Так, наибольшую площадь по сделкам зарегистрировано в Полтавской (219,7 га) Харьковской (179,7 га) и Винницкой (94,8 га) областях.

За 15 дней с открытия рынка земли подано 3 тысячи 721 заявление от нотариусов для получения доступа в Государственный земельный кадастр, из которых 3 тысячи 580 согласованы, 95 — ожидают рассмотрения, а 471 — получили отказ.

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Ранее Кабинет министров Украины одобрил проект постановления "О некоторых вопросах предоставления государственных гарантий на портфельной основе".

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, постановление предусматривает возможность предоставления государственных гарантий по кредитной поддержке на приобретение земли сельскохозяйственного назначения.

Напомним, с 1 июля в Украине вступил в силу закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, принятый Верховной Радой в конце марта 2020 года и положивший конец мораторию, действовавшему с 2001 года.

Закон предоставляет владельцам участков (паев) право на их продажу: до этого в Украине можно было лишь передавать сельхозземли в аренду путем заключения долгосрочных договоров.

 

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