В Украину из ЮАР планируют поставлять мясо крокодилов

16 сентября состоялась встреча между представителями Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и прав потребителей Украины и специалистами компетентных органов Южно-африканской республики (ЮАР), в ходе которой стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере торговли.

Как сообщает пресс-центр Госпотребслужбы, стороны, в частности, обсудили возможности экспорта украинского мяса (мяса птицы и свинины) в ЮАР, а также яиц и яичной продукции, а также условия доступа на рынки.

Кроме того, в ходе рассмотрения вопроса экспорта свинины участники обсудили возможности признания регионализации в части АЧС, учитывая ситуацию в мире.

При обсуждении вопросов также были рассмотрены новые нормы импорта в Украину животноводческой продукции.

Сторона ЮАР, в свою очередь, выразила заинтересованность в экспорте в Украину шерсти, мясной продукции, в частности мяса крокодилов.

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Напомним, по результатам 2019 года Украина экспортировала рекордный объем мяса — 472 тысячи тонн против 395 тысяч тонн в 2018 году.

Ранее сообщалось, что 4 марта 2020 года Европейская комиссия отменила запрет на импорт и транзит по территории ЕС продукции птицеводства из Украины.

Как известно, 23 января 2020 года Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила о решении ЕС приостановить ввоз из Украины мяса птицы.

24 января 2020 года Беларусь запретила ввоз птицы из Винницкой области из-за регистрации вспышки птичьего гриппа.

24 февраля 2020 года правительство Молдовы приняло решение о введении запрета на экспорт птицы и яиц из Украины как меру по предотвращению распространения вируса птичьего гриппа.

Предполагалось, что эти решения связаны с гибелью птицы от гриппа 18 января 2020 года на ЧП "Хутор" в Винницкой области.