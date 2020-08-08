В Украину прибыл первый танкер с битумом

Вчера, 7 августа, первая морская партия битума для компании "Кантарелл Украина" прибыла в порт Очакова (Николаевская область)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор инициированного президентом Владимиром Зеленским проекта "Большая стройка" Юрий Голик.

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"Процесс выгрузки битума из танкера в битумовозы, которых будет более ста пятидесяти. Быстро и синхронно. Для этой процедуры, если не ошибаюсь, была закуплена и смонтирована отдельная установка", — написал Голик.

Напомним, Кабмин ввел специальные пошлины на импорт российского дизтоплива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. Спецпошлины на дизельное топливо, которое поставляется трубопроводным транспортом, будут составлять 3,75% с 1 августа 2019 года и 4% с 1 октября 2019 года.

Спецпошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.