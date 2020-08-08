В Украину прибыл первый танкер с битумом

Вчера, 7 августа, первая морская партия битума для компании "Кантарелл Украина" прибыла в порт Очакова (Николаевская область)
"Процесс выгрузки битума из танкера в битумовозы, которых будет более ста пятидесяти. Быстро и синхронно. Для этой процедуры, если не ошибаюсь, была закуплена и смонтирована отдельная установка", — написал Голик.
Напомним, Кабмин ввел специальные пошлины на импорт российского дизтоплива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. Спецпошлины на дизельное топливо, которое поставляется трубопроводным транспортом, будут составлять 3,75% с 1 августа 2019 года и 4% с 1 октября 2019 года.
Спецпошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.
Как известно, с 18 апреля правительство Российской Федерации запретило ввоз в Украину сырой нефти, битума и битумных смесей, а с 1 июня ужесточило режим поставок угля, бензина и дизельного топлива.
Спустя пять дней о приостановке экспорта нефтепродуктов в Украину заявила и Беларусь.
В первом случае ограничения стали ответной мерой на действия украинских властей месяц назад, когда решением СНБО санкции были расширены в отношении 294 российских компаний и 848 граждан России. Беларусь же снизила внешние поставки вследствие обвала объемов внутренней переработки, вызванного проблемами с качеством нефти.