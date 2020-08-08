Транспорт 6 часов назад

В Украину прибыл первый танкер с битумом

Для этой процедуры была закуплена и смонтирована отдельная установка

Фото: Facebook/Юрий Голик Фото: Facebook/Юрий Голик
Фото: Facebook/Юрий Голик

Вчера, 7 августа, первая морская партия битума для компании "Кантарелл Украина" прибыла в порт Очакова (Николаевская область)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор инициированного президентом Владимиром Зеленским проекта "Большая стройка" Юрий Голик.

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"Процесс выгрузки битума из танкера в битумовозы, которых будет более ста пятидесяти. Быстро и синхронно. Для этой процедуры, если не ошибаюсь, была закуплена и смонтирована отдельная установка", — написал Голик.

Напомним, Кабмин ввел специальные пошлины на импорт российского дизтоплива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. Спецпошлины на дизельное топливо, которое поставляется трубопроводным транспортом, будут составлять 3,75% с 1 августа 2019 года и 4% с 1 октября 2019 года.

Спецпошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

Как известно, с 18 апреля правительство Российской Федерации запретило ввоз в Украину сырой нефти, битума и битумных смесей, а с 1 июня ужесточило режим поставок угля, бензина и дизельного топлива.

Спустя пять дней о приостановке экспорта нефтепродуктов в Украину заявила и Беларусь.

В первом случае ограничения стали ответной мерой на действия украинских властей месяц назад, когда решением СНБО санкции были расширены в отношении 294 российских компаний и 848 граждан России. Беларусь же снизила внешние поставки вследствие обвала объемов внутренней переработки, вызванного проблемами с качеством нефти.

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