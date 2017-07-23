В Украину прибыла вторая партия угля-антрацита из ЮАР

Сегодня утром к причалу государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный" пришвартовалось судно ZHAO YAUNG FENG с углем из Южной Африки. Владелец груза — энергетическая компания ДТЭК. 75 тыс. тонн антрацита планируется разгрузить на склад предприятия за 2-3 суток и оперативно отгрузить в вагоны для отправки на Приднепровскую и Криворожскую ТЭС.

"Это уже второе судно типа Panamax с африканским углем, которое разгружается в ГП "МТП "Южный" с начала года. К приему законтрактованных объемов антрацита для ТЭС мы готовы, и планируем в 2017 году принять еще, как минимум, 6 таких судов. Выполнять работы по разгрузке судна будут современные портальные краны Tukan", — цитируется в сообщении порта и.о. директора ГП "МТП"Южный" Виталий Жуковский.

Напомним, что первое судно с 75 тыс. тонн угля из ЮАР были разгружены в ГП "МТП "Южный" за 2,5 суток в конце мая 2017 года. Компания ДТЭК законтрактовала до конца года 675 тыс. тонн угля в ЮАР с возможностью увеличения поставок до 1 млн тонн.

В свою очередь ДТЭК в сообщении напоминает, что уголь предназначен для Приднепровской и Криворожской ТЭС. По состоянию на 23 июля, запасы антрацита на станциях составляют 110 тыс. тонн и 90 тыс. тонн соответственно.

"На сегодня в Украину прибыло 150 тыс. тонн импортного антрацита в рамках нашего контракта на поставку угля из ЮАР", — цитируется коммерческий директор "ДТЭК Энерго" Виталий Бутенко.

В энергокомпании также напоминают, что идут работы по переводу двух блоков Приднепровской ТЭС с антрацита на газовую марку угля, чтобы максимально снизить зависимость Украины от импортного топлива.

В Украине возник дефицит угля антрацитовых марок, так как всех угольные шахты, добывающие такое топливо остались на неконтролируемой правительством Украины территории Донецкой и Луганской областей. В конце 2016-начале 2017 гг. из-за транспортной блокады остановлено перемещение грузов с этих территорий.

За 6 месяцев 2017 года Государственное предприятие "Морской торговый порт"Южный" выполнило перевалку 6,6 млн тонн грузов. 97% от общего объема — грузы предприятий группы СКМ, из которых импортный уголь составило около 24%, руда и металл (Метинвест) — 76%.

Государственное предприятие "Морской торговый порт" Южный" расположен в незамерзающей глубоководной акватории порта Южный, одного из крупнейших и перспективных на Черном море. Специализируется на переработке навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов, перевозимых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Предприятие оперирует пятью глубоководными причалами, два из которых обрабатывают суда Capesize, загружая их в полной грузовместимости. Достигнута годовая мощность работы предприятия — 15,07 млн тонн.