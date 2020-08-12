Транспорт 60 минут назад

В Украину зашел турецкий производитель мусоровозов — СМИ

AVM Truck&Bus Ukraine анонсируют скорое появление в Украине еще и турецкого производителя грузовиков BMC

Фото: avm.ua Фото: avm.ua
Фото: avm.ua

На выставке "Агро-2020" компания AVM Truck&Bus Ukraine (ранее известная под именем ДП "АвтоМАЗ-Украина") представила мусоровоз турецкого производства Karba, установленный на шасси МАЗ-5340.

Как сообщает AUTO-Consulting, этой новинкой компания намерена активно войти на рынок коммунальной спецтехники и предложить бюджетное решение, но в отличном качестве.

Кратко и по делу в Telegram

По информации издания, установка мусоровозов на шасси МАЗ производится на дилерских предприятиях AVM Truck&Bus Ukraine.

Представленный на выставке мусоровоз с задней загрузкой контейнеров ориентирован на территориальные громады. Хотя в арсенале турецкого производителя Karba есть различные исполнения.

Читайте также:
Под Киевом водителю фуры с перегрузом выписали рекордный штраф в 6500 евро

Кроме того, в AVM Truck&Bus Ukraine анонсируют скорое появление в Украине еще и турецкого производителя грузовиков BMC.

В компании отметили, что в Украине есть рынок сбыта как для спецтехники турецкого производства, так и для шасси под установку спецкузовов уже украинского производства.

Что же касается мусоровозов Karba, в AVM Truck&Bus Ukraine рассчитывают потеснить уже присутствующих на украинском рынке производителей и активно участвовать в тендерах.

Как сообщалось ранее, украинский дистрибьютор Горьковского автозавода, компания "Мотор Девелопмент Груп", объявила о создании нового бренда коммерческих автомобилей HDC.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Расходы проектов, финансируемых ЕС, будут проверять 40 аудиторских компаний
Расходы проектов, финансируемых ЕС, будут проверять 40 аудиторских компаний
Июль стал рекордным месяцем в Украине по автопродажам
Июль стал рекордным месяцем в Украине по автопродажам
SkyUp наполовину восстановила объемы докарантинных авиаперевозок
SkyUp наполовину восстановила объемы докарантинных авиаперевозок
Загрузка...
Новое видео
Есть вопросы: Что говорят украинцы о протестах в Беларуси / Delo.ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Кабмин определился, когда украинцы окончательно откажутся от паспорта-книжечки

  3. За сутки в Украине обнаружено почти полторы тысячи новых случаев заражения COVID-19

  4. Конфликт между совладельцами "Цитруса": крупнейшую сеть продадут конкуренту — "Алло"?

  5. Минздрав хочет изменить критерии распределения регионов на карантинные зоны — Степанов

Загрузка...