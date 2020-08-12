В Украину зашел турецкий производитель мусоровозов — СМИ

На выставке "Агро-2020" компания AVM Truck&Bus Ukraine (ранее известная под именем ДП "АвтоМАЗ-Украина") представила мусоровоз турецкого производства Karba, установленный на шасси МАЗ-5340.

Как сообщает AUTO-Consulting, этой новинкой компания намерена активно войти на рынок коммунальной спецтехники и предложить бюджетное решение, но в отличном качестве.

По информации издания, установка мусоровозов на шасси МАЗ производится на дилерских предприятиях AVM Truck&Bus Ukraine.

Представленный на выставке мусоровоз с задней загрузкой контейнеров ориентирован на территориальные громады. Хотя в арсенале турецкого производителя Karba есть различные исполнения.

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Кроме того, в AVM Truck&Bus Ukraine анонсируют скорое появление в Украине еще и турецкого производителя грузовиков BMC.

В компании отметили, что в Украине есть рынок сбыта как для спецтехники турецкого производства, так и для шасси под установку спецкузовов уже украинского производства.

Что же касается мусоровозов Karba, в AVM Truck&Bus Ukraine рассчитывают потеснить уже присутствующих на украинском рынке производителей и активно участвовать в тендерах.

Как сообщалось ранее, украинский дистрибьютор Горьковского автозавода, компания "Мотор Девелопмент Груп", объявила о создании нового бренда коммерческих автомобилей HDC.