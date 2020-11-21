В Україні вперше проходить конкурс стартапів Startup World Cup — переможець отримає $1 млн

В Україні вперше проходить Startup World Cup — найбільша глобальна конференція, конкурс стартапів з фіналом у Кремнієвій долині. Про це повідомили організатори заходу.

Там відмічають, що Startup World Cup — це понад 2500 інвесторів, більше 500 спікерів та близько 50 тисяч учасників з усього світу, які стають свідками змагання 60 проривних стартапів.

Реєстрація на регіональний відбір конкурсу в Україні розпочалася 1 жовтня 2020 року та буде тривати до 6 грудня. Основними вимогами до учасників конкурсу є офіційно зареєстрований бізнес та прагнення заявити про свій проект на ринку стартапів. Український партнер конкурсу інкубатор Ukrainian Future може проконсультувати та відповісти на питання щодо участі у конкурсі. Подати заявку можна за посиланням.

З поданих заявок журі Startup World Cup визначить 12 команд для участі у фіналі, який відбудеться у Києві 22 грудня в КВЦ "Парковий". Переможець регіонального етапу отримає можливість представити свій проєкт у гранд-фіналі Startup World Cup, що відбудеться 19-21 травня 2021 року у Сан-Франциско.

Головний приз Startup World Cup — $1 млн. Проте Гранд-фінал Startup World Cup — це унікальна можливість зустрітися на одному майданчику з провідними інвесторами, засновниками та керуючими інноваційних корпорацій-гігантів, таких як Apple, Netflix, Siri, Softbank, LinkedIn, Cisco, Khosla Ventures.

Постійними спікерами конкурсу є Стів Возняк, Марк Рендольф, Адам Чейер, Марсело Клаур, Рід Хоффман, Джон Чемберс та багато інших успішних бізнесменів. Учасники мають змогу не лише презентувати свій проект, але й почути поради світових експертів, знайти партнерів та майбутніх інвесторів. "Startup World Cup — це крок у справжнє середовище стартапів та стартап екосистем світу", — впевнені організатори.

В Україні проведення Startup World Cup стало можливим завдяки підписанню угоди про співпрацю між бізнес-інкубатором Ukrainian Future, який відтепер є офіційним партнером Startup World Cup в Україні та організатором конкурсу — міжнародною венчурною компанією Pegasus Tech Ventures. Загальний обяг інвестицій Pegasus Tech Ventures склав понад $14 млрд, а у портфелі її клієнтів — SpaceX, airbnb, Quibi, SoFi.

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Нагадаємо, бізнес-інкубатор Ukrainian Future створений за ініціативою Малої Академії наук України під егідою ЮНЕСКО. Ukrainian Future — це майданчик, де підприємці-новатори мають можливість стати частиною реального бізнес-середовища, отримати доступ до інфраструктури Ukrainian Future (коворкінг, FabLab), одержати професійний консалтинг й менторську підтримку від експертів-практиків, приєднатися до глобальної стартап мережі та розпочати процес фандрейзингу.

Ключова мета Ukrainian Future: розвиток інноваційних ідей молодих підприємців та їх трансформація у комерційно-успішні бізнес-моделі.