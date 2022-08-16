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В Україні зросла до 20% частка бізнесів з оцінками втрат від війни більше $100 тисяч - опитування ЄБА
27% малих та середніх підприємців оцінюють свої втрати внаслідок війни в суму до 10 тисяч доларів, 28% – в діапазоні 10-50 тисяч, ще 13% – в діапазоні 50-100 тисяч, а 20% – більше 100 тисяч доларів, що в півтори рази більше, ніж у травні.
Про відсутність же втрат повідомляють тільки 5% підприємців, свідчать дані чергової хвилі опитування Європейської Бізнес Асоціації, що була проведена серед 118 учасників проєкту Unlimit Ukraine з 4 по 10 серпня.
При цьому 22% опитаних бізнесів повідомляють про збитки майну чи активам безпосередньо внаслідок бойових дій. З них наразі 23% знаходяться на етапі фіксування збитків, а 11% звернулися до правоохоронних органів.
Інші 63% не вчиняли жодних дій, направлених на фіксацію чи відшкодування збитків внаслідок бойових дій. Водночас 14% компаній повідомляють, що мають офіси чи виробництва на окупованих територіях.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Вже 28% підприємців повідомляють, що відновили свою роботу у повному обсязі, 37% – відновили її частково, а 16% малих та середніх бізнесів не працюють досі. Серед непрацюючих бізнесів 12% планують відновити роботу, а 4% можуть незабаром закритися.
Порівняно з травнем кількість компаній, що відновили повну роботу, збільшилась: тоді повноцінно працювали 21% компаній, 38% – частково, а 17% не працювали взагалі.
Оцінка підприємцями власної фінансової стійкості лишається стриманою. Наразі 27% повідомляють, що їх фінансових резервів вистачить на кілька місяців: раніше ж таких було 34%.
Ще 11% мають резервів на один місяць, а ще 20% – на пів року. Тільки 6% мають достатньо фінансових резервів на рік і більше. Кількість компаній, що вичерпали свої резерви, дещо збільшилась порівняно з травнем – з 29% до 32%.
Можливості бізнесу виплачувати заробітні плати дещо покращились, однак компанії почали частіше вдаватися до скорочення персоналу. Частка таких компаній зросла у півтора рази - з 12% до 18%.
Водночас аналогічним чином зросла й кількість підприємств, що виплачують заробітну плату у повному обсязі – з 23% до 34%. Ще 25% бізнесів дещо скоротили виплати, і тільки 15% наразі не мають змогу виплачувати співробітникам винагороду.
Попри труднощі підприємці продовжують підтримувати збройні сили та надавати гуманітарну допомогу: досі 53% компаній продовжують допомагати їм фінансово, по 19% – продукцією та послугами, 4% – медикаментами, 3% – засобами захисту/оборони. Ще 11% компаній підтримують співробітників, що наразі захищають країну.
Водночас 63% опитаних кажуть, що не користувались ні державними, ні міжнародними програмами для підтримки свого бізнесу, тоді як 16% скористались опцією сплати єдиного 2-відсоткового податку, 6% – іншими податковими пільгами, 5% – кредитною програмою "5-7-9", а 1% – компенсацією за працевлаштування внутрішніх переселенців. 5% повідомили, що користуються програмами міжнародної фінансової допомоги.
Крім цього, більшість опитаних підприємців повідомили, що не вдавалися до релокації – тільки 5% кажуть, що виїхали за кордон, а ще 4% - переїхали в межах України.
У ЄБА також з'ясували, що вже 3% опитаних підприємців подали заявки на отримання грантів за урядовою програмою "єРобота". Грантові кошти підприємці планують спрямувати, зокрема, на розширення бізнесу, закупівлю обладнання, збільшення потужностей електропостачання тощо.
Джерело фото: ua.depositphotos.com