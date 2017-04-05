В "Укрнафте" проводят обыски

05 апреля 2017, 12:25
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К расследованию дела "Укрнафты" присоединилась Генпрокуратура

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Генеральная прокуратура Украины проводит обыск в центральном офисе ПАО "Укрнафта", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании в среду.

"Генпрокуратура проводит обыск, мы им содействуем", — отметили в пресс-службе.

Напомним, 1 февраля 2017 года детективы НАБУ провели 16 обысков в разных городах Украины в рамках досудебного расследования по факту завладения нефтью ПАО "Укрнафта" на сумму свыше 7,7 млрд грн.

"Досудебным расследованием установлено, что с марта по октябрь 2015 года должностные лица ряда предприятий, действуя по предварительному сговору совместно со служебными лицами ПАО "Укрнафта" завладели имуществом указанного ПАО в особо крупном размере. По версии следствия, преступный умысел заключался в следующем: после аукционов, которые происходили без обеспечения справедливой конкуренции, ПАО "Укрнафта" реализовало ряд "предприятий-победителей" нефть и другие вещества согласно заключенным с ними договорам по заниженной стоимости", — сообщало НАБУ.

Дальнейшие действия "Укрнафты" (отсрочка на несколько лет оплаты за поставленную нефть) нанесли государству убытки в особо крупном размере — на сумму 7 млрд 744 млн 637 тыс. грн.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", бывшим акционерам ПриватБанка — порядка 42% акций.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: укрнафта 00135390 , обыск , генпрокуратура

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