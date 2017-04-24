В "Укрзализныце" назначили начальников шести региональных железных дорог

В ПАО "Укрзализныця" определились с руководством региональных железных дорог. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Завершился открытый отбор кандидатов на должности директоров региональных филиалов "Укрзализныци".

Главным по Донецкой железной дороге (ДЖД) стал Сергей Бугаев, и.о. заместителя начальника структурного подразделения служба материально-технического обеспечения регионального филиала ДЖД.

Львовскую железную дорогу (ЛЖД) возглавил Иван Груник, и.о. начальника регионального филиала ЛЖД.

Аналогично, и.о. начальника регионального филиала "Одесская железная дорога" Вячеслав Еремин сменит приставку "и.о. начальника" на "начальника Одесской ЖД".

Начальником "Южной железной дороги" стал Николай Уманец, Юго-Западной — директор ООО "Опытно-механический завод "Карпаты" Григорий Бевз, Приднепровской — Николай Кужавский, заместитель начальника по реформированию регионального филиала "Приднепровская железная дорога".

В "Укрзализныце" отмечают, что провели такой отбор впервые в истории компании.

Кандидатов отбирали с 19 декабря 2016 года до 25 января 2017 года. Из 64 кандидатов, подавших заявки, первый этап прошли 23, а второй этап прошли всего девять кандидатов.