В "Укрзализныце" подсчитали убытки от блокирования Семенченко железной дороги в Луганской области

Движение поездов на полигоне Шипилово — Свитланово Донецкой железной дороги с 25 января остается заблокированным посторонними лицами, повредившими колею (вырезан 1 м рельса); убытки от блокировки перевозочного процесса и повреждения железнодорожного имущества в настоящее время оцениваются в 2,3 млн грн, сообщила пресс-служба ПАО "Укрзализныця".

"Этим участком ежесуточно перевозилось почти 6 тыс. тонн грузов, из которых около 4 тыс. тонн угля. Нынешняя ситуация на перегоне делает невозможным обеспечение энергетическим углем энергогенерирующих компаний Украины и наносит ущерб ПАО "Укрзализныця" из-за повреждения имущества и необеспечения перевозочного процесса", — говорится в сообщении.

"Укрзализныця" напоминает, что почти полсотни лиц, представившихся как бойцы батальона "Донбасс", в сопровождении нескольких народных депутатов 25 января помешали курсированию грузового поезда с 57 пустыми вагонами, следовавших для загрузки энергетическим углем в адрес "Центрэнерго" для ТЭС и ТЭЦ Украины, а затем развернули палатку возле железнодорожного моста.

"29 января один из участников блокирования перевозок, который представился помощником народного депутата, в сопровождении двух вооруженных лиц зашел в служебное помещение дежурного по станции Свитланово. Применяя физическую силу и психологическое давление, они требовали от дежурного по станции предоставить документы по перевозочному процессу, проводили незаконный обыск помещения с целью изъятия перевозочных документов с/на временно неподконтрольную территорию Украины. Сведения об этой ситуации переданы в правоохранительные органы", — резюмирует "Укрзализныця".

ПАО напоминает, что региональный филиал "Донецкая железная дорога" во исполнение протокольного решения Кабинета министров обеспечивает погрузку и перевозку энергетического угля в адрес энергогенерирующих компаний Украины.

Ранее глава Министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что блокирование железнодорожной ветки "Луганск-Попасная" создает риски энергобезопасности.

Сообщалось также со ссылкой на выводы СБУ, что террористы из организации "ЛНР" получают в качестве "налогов" около 47% от стоимости антрацита, поставляемого из оккупированной части Донбасса в адрес ТЭС государственной "Центрэнерго".