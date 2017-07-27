В "Укрзализныце" сообщили, когда будет достроен Бескидский тоннель

27 июля 2017, 15:05
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Бескидский тоннель обеспечивает транзит 60% грузов в направлении Западной и Центральной Европы

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В сентябре — октябре 2017 года "Укрзализныця" планирует перейти к обустройству земляного полотна на подходах к новому Бескидскому тоннелю, укладке верхнего строения пути, монтажу линии электропередачи и связи. Само строительство тоннеля подрядчик ЗАО "Интербудмонтаж" должен закончить 6 ноября текущего года, а полный комплекс работ будет завершен 25 мая 2018 года, сообщили в "Укрзализныце".

В настоящее время подрядная организация ЗАО "Интербудмонтаж" выполняет работы по обработке стен и свода тоннеля. Уже построено 1 764 метров лотковой части тоннеля и обустроена гидроизоляция — это 100% общей длины. Кроме того, выполнена гидроизоляция свода и стен на 1 215 метрах тоннеля, обработка свода и стен — на 1 047 метрах.

С начала строительства Бескидского тоннеля освоено 1,75 млрд грн, из которых 1,5 млрд грн — средства международных финансовых организаций и 250 млн грн — средства регионального филиала УЗ.

Ранее сообщалось, что уже завершены работы по проходке верхнего и нижнего уступов тоннеля на всю длину — 1 764 м, обустроена и выполнена гидроизоляция 49 ниш, 12 камер, 3 сбоек.

Двухколейный будет оборудован современными приборами рабочего и аварийного освещения, вентиляцией видеонаблюдением, контрольными датчиками определения уровня вредных газов, а также средствами пожарной безопасности.

После завершения строительства пропускная способность тоннеля увеличится с 47 до 100 пар поездов в сутки, а скорость прохождения вырастет с 15-40 км/час до 60-70 км/час.

Действующий однопутный Бескидский тоннель построен в 1886 году и является вторым по длине железнодорожным тоннелем в Украине. Он входит в пятый панъевропейский транспортный коридор (Италия-Словения-Венгрия-Словакия-Украина-Россия). По этому тоннелю следуют свыше 60% транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы.

По материалам: "Дело"
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Теги: транспорт , укрзалізниця , железная дорога

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