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В успешной компании должна царить культура открытости и ответственности, – Шимкив
Бизнес должен быть ориентирован на людей, а корпоративная культура является одним из ключевых факторов, определяющих успешность компании и ее стремительное развитие на рынке.
Об этом глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив рассказал в интервью Андрею Федорову, автору YouTube-канала FEDORIV VLOG.
Шимкив ставит в пример фармацевтическую индустрию. По данным инфографического справочника "Фармацевтика Украины-2021", фармпроизводство – хоть и не самая большая, но одна из самых производительных отраслей экономики Украины. В 2020 году средняя зарплата в этой сфере была вдвое выше, чем в перерабатывающей промышленности, и составляла более 21 тыс. грн. Отрасль обеспечивает работой более 24 тысяч украинцев.
В одной только фармацевтической компании "Дарница" работают более тысячи человек, и каждый – от стажера до топ-менеджера – внес свой вклад в ее развитие. В частности, "Дарница" за еще не завершенный 2021 год на 20% повысила свой общий доход: по прогнозам, он составит до 160 млн долларов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кстати, "Дарница" входит в топ-20 лучших работодателей по исследованию одного из украинских кадровых порталов. Компания находит и поощряет амбициозных и талантливых сотрудников, создавая все условия для комфортной работы.
Фармпроизводитель активно развивает систему корпоративного обучения для сотрудников и программу привлечения студентов к стажировке. Затем каждый второй стажер остается в "Дарнице" как полноценный сотрудник, заинтересованный в своей работе. Для обмена мнениями работает платформа Idea Box, где каждый может внести свои предложения по оптимизации бизнес-процессов, коммуникаций и т.д.
А осенью этого года в рамках диджитализации компания запустила корпоративную социальную сеть Workplace, в которой зарегистрировались 100% работников. По словам руководителей компании, это позволяет упростить общение между руководством и подчиненными, вовлечь весь персонал в коммуникацию, независимо от этапа производства.
"Фармацевтический сектор в Украине быстро меняется, ведь много ресурсов вкладываются в инновации на производстве. "Дарница" не исключение. Эта компания динамично развивается и имеет большое влияние на фармацевтический рынок", – отметил Шимкив.
Ранее в интервью Дмитрий Шимкив заявлял, что "Дарница" является главным поставщиком лекарств для украинцев. 95% продукции компании попадает на полки отечественных аптек или централизованно закупается медицинскими учреждениями.