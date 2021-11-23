В успешной компании должна царить культура открытости и ответственности, – Шимкив

Бизнес должен быть ориентирован на людей, а корпоративная культура является одним из ключевых факторов, определяющих успешность компании и ее стремительное развитие на рынке.

Об этом глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив рассказал в интервью Андрею Федорову, автору YouTube-канала FEDORIV VLOG.

"Здоровая культура компании – это открытая культура, в рамках которой люди могут откровенно говорить о проблемах и вызовах, с которыми сталкиваются на любом уровне работы. Также это культура иерархии ответственности: люди на любой должности обмениваются информацией, искренне болеют за будущее организации и понимают, что отвечают за него, – подчеркнул Дмитрий Шимкив во время разговора. – Они имеют четкие, измеряемые показатели успеха и стремятся к еще большему. Но не страдают от жесткой конкуренции друг с другом. Мой опыт показывает, что лучшие результаты дают те компании, где каждый может добежать до цели".

Шимкив ставит в пример фармацевтическую индустрию. По данным инфографического справочника "Фармацевтика Украины-2021", фармпроизводство – хоть и не самая большая, но одна из самых производительных отраслей экономики Украины. В 2020 году средняя зарплата в этой сфере была вдвое выше, чем в перерабатывающей промышленности, и составляла более 21 тыс. грн. Отрасль обеспечивает работой более 24 тысяч украинцев.

В одной только фармацевтической компании "Дарница" работают более тысячи человек, и каждый – от стажера до топ-менеджера – внес свой вклад в ее развитие. В частности, "Дарница" за еще не завершенный 2021 год на 20% повысила свой общий доход: по прогнозам, он составит до 160 млн долларов.

Кстати, "Дарница" входит в топ-20 лучших работодателей по исследованию одного из украинских кадровых порталов. Компания находит и поощряет амбициозных и талантливых сотрудников, создавая все условия для комфортной работы.

Фармпроизводитель активно развивает систему корпоративного обучения для сотрудников и программу привлечения студентов к стажировке. Затем каждый второй стажер остается в "Дарнице" как полноценный сотрудник, заинтересованный в своей работе. Для обмена мнениями работает платформа Idea Box, где каждый может внести свои предложения по оптимизации бизнес-процессов, коммуникаций и т.д.

А осенью этого года в рамках диджитализации компания запустила корпоративную социальную сеть Workplace, в которой зарегистрировались 100% работников. По словам руководителей компании, это позволяет упростить общение между руководством и подчиненными, вовлечь весь персонал в коммуникацию, независимо от этапа производства.

"Фармацевтический сектор в Украине быстро меняется, ведь много ресурсов вкладываются в инновации на производстве. "Дарница" не исключение. Эта компания динамично развивается и имеет большое влияние на фармацевтический рынок", – отметил Шимкив.

Ранее в интервью Дмитрий Шимкив заявлял, что "Дарница" является главным поставщиком лекарств для украинцев. 95% продукции компании попадает на полки отечественных аптек или централизованно закупается медицинскими учреждениями.