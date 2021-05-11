В Великобритании зафиксирован максимальный за пять лет рост цен на жилье

В апреле этого года цены на жилую недвижимость в Великобритании в годовом выражении увеличились на 8,2%.

Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании Halifax (ипотечное подразделение Lloyds Banking Group), передает "Интерфакс-Украина".

Согласно исследованию, темпы роста цен продолжили ускоряться и стали максимальными с апреля 2016 года.

При этом в марте жилье подорожало на 6,5% относительно того же месяца прошлого года.

В помесячном выражении подъем цен в прошлом месяце составил 1,4% по сравнению с 1,1% в марте. Это максимальные темпы роста с сентября прошлого года.

По данным Halifax, средняя стоимость жилой недвижимости в Великобритании на конец апреля составляла 258,204 тысячи фунтов стерлингов ($363 тысячи).

Эксперты отмечают, что активность на рынке недвижимости растет на фоне временной отмены гербового сбора, или налога, взимаемого при приобретении недвижимости, о которой было объявлено в прошлом году. Министр финансов Великобритании Риши Сунак в прошлом месяце объявил о продлении этой меры до конца июня.

"Отмена гербового сбора по-прежнему придает дополнительный импульс чрезвычайно активному рынку, усиливая наблюдаемый в настоящее время дефицит доступного жилья", — подчеркнул управляющий директор Halifax Рассел Гэлли.

По его словам, в ближайшие месяцы влияние этой меры постепенно ослабнет, однако ограниченность предложения, низкие процентные ставки и сохраняющийся спрос, вероятно, продолжат поддерживать цены на рынке.

Ранее президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита заявил, что во время локдауна арендодатели в ⅓ случаев могут временно снизить стоимость аренды жилья на 15-30%.

Напомним, в январе средняя цена аренды жилой недвижимости в Киеве снизилась на 10%, составив $10 за квадратный метр, что на $1 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.