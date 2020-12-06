В Винницкой области запустили инвестпроект на $14 млн по переработке кукурузы

Компания "Дакса Бунге Украина" проинвестирует $14 млн в инвестиционный агропроект по переработке кукурузы в Винницкой области.

Об этом сообщил глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов в Facebook.

Указано, что это предприятие со 100% иностранными инвестициями, учредителями которого являются лидеры по переработке кукурузы в Европе — "Дакса Групп" и один из крупнейших мировых трейдеров — американская компания "Бунге".

По информации Борзова, на заводе возможно производить 300 тонн кукурузы в день, или 100 тысяч тонн в год.

При этом 80% готовой продукции планируется реализовывать на экспорт.

Также известно, что на заводе в Винницкой области планируется создать 50 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что Фонду госимущества удалось выручить за очередной спиртзавод в Винницкой области больше обычного.

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