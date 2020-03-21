Бизнес 1 час назад

В Watsons призвали власти не закрывать магазины с товарами первой необходимости

В регионах местные власти закрывают магазины Watsons, но в сети настаивают — они не подпадают под закрытие согласно постановлению Кабмина

В Watsons призвали власти не закрывать магазины с товарами первой необходимости В Watsons призвали власти не закрывать магазины с товарами первой необходимости
PR-материал

Международная сеть розничной торговли "Watsons" призвала органы местного самоуправления руководствоваться Постановлением Кабинета министров Украины и обращением Президента Украины, а потому пересмотреть перечень магазинов, которые могут продолжать свою работу и включить в этот список компании сегмента дрогери. Об этом говорится в официальном обращении компании. 

В "Watsons" сообщили, что продолжают работать, руководствуясь рекомендациями ВОЗ, МОЗ Украины, Центра Общественного здоровья по усиленному соблюдению всех санитарно-гигиенических норм. 

"Однако, в некоторых регионах происходит закрытие магазинов "Watsons" по решению местных властей. Основой ассортимента магазинов сети Watsons являются товары первой необходимости, дезинфицирующие средства, средства гигиены и бытовые товары, и невозможность приобрести эту необходимую продукцию является нарушением прав человека. Гигиена во время пандемии — важнейшее мероприятие для сохранения здоровья и предупреждения ситуации с возможным распространением коронавируса", — уверены в компании. 

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"Основными ценностями нашей компании является соблюдение международных стандартов, этических норм ведения бизнеса и соблюдение правовых норм государства, максимально обеспечивая потребности и интересы клиента. Цель сети Watsons — обеспечить бесперебойный и безопасный доступ населения к необходимой для поддержания жизнедеятельности продукции", — резюмировали в компании. 

Учитывая все вышеперечисленные аргументы, в "Watsons" подчеркнули необходимость продолжения работы магазинов сегмента дрогери.

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