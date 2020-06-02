В WOG Cafe открыли онлайн предзаказ напитков и блюд с доставкой до авто

Сеть АЗК WOG запустила услугу предзаказа напитков и блюд с доставкой до авто для пользователей собственного приложения PRIDE. Новая функция доступна на всех заправках WOG в Украине. Об этом сообщает пресс-служба WOG.

"Клиент может оформить заказ в любой удобный момент. Так, передвигаясь по трассе, пользователь может через приложение выбрать и оплатить блюда и напитки, а по прибытию на АЗК, просто заправиться и подождать выноса заказа", — объясняет директор Дирекции цифровой трансформации сети АЗК WOG Олег Кушиль.

Для дополнительного заказа доступны: холодные и горячие напитки, хот-доги, сэндвичи, фреш-сэндвичи, десерты, бургеры, лаваши, круассаны, основные и первые блюда, снеки и завтраки. Для незапакованных блюд доступна кастомизация — выбор соусов, топингов и т. п.

В приложении также отображается информация об ориентировочном времени прибытия клиента к выбранному WOG Cafe.

Для получения заказа не выходя из авто, клиент должен известить персонал о прибытии на локацию, нажав иконку "Я на месте". Заказ также можно забрать самостоятельно.

"Наш новый сервис дает возможность пользователям не только сохранить свое время, но и помогает минимизировать нежелательные контакты с другими людьми, что в современных условиях сверхважно", — подчеркнул Олег Кушиль.

СПРАВКА

Сеть автозаправочных комплексов WOG насчитывает около 500 объектов во всех областях Украины. WOG является крупнейшей украинской монобрендовой сетью АЗС на отечественном рынке нефтепродуктов. Все нефтепродукты в сети WOG — исключительно импортного производства, и соответствуют стандарту Евро-5. Поставки осуществляются из самых современных нефтеперерабатывающих заводов Румынии, Израиля, Греции, Литвы, Польши, Беларуси и других стран. Компания активно развивает сопутствующие сервисы и услуги, в частности, сеть WOG CAFE и WOG MARKET. Собственники сети WOG — Степан Ивахив, Сергей Лагур, София Еремеева и Роман Еремеев.