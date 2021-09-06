В WOG заявили, что отдают предпочтение внутреннему найму на повышение внешним кандидатам

Компания WOG, хорошо известная одноименной сетью АЗК и заведений общественного питания WOG CAFE, предпочитает внутренний найм сотрудников на повышение внешним кандидатам.

Об этом в интервью медиаресурсу WoMo рассказала менеджер по коммуникациям WOG Татьяна Фуртат, сегодня в штате компании много людей, которые работают в WOG довольно долго — от 5 до 15 лет.

"Мы предоставляем реальные возможности роста. Есть множество кейсов, подтверждающих это. Если мы видим, что человек проявляет инициативу, готов брать на себя ответственность, мы готовы инвестировать в обучение новым навыкам и дать возможность подниматься на следующие уровни. В этом WOG сильно выигрывает у конкурирующих компаний", — подчеркивает Татьяна Фуртат.

По ее мнению, это также является одной из причин, почему высококвалифицированные менеджеры стремятся работать в компании.

"Когда у нас открывается вакансия, мы всегда первым делом смотрим, можем ли мы закрыть ее за счет внутреннего потенциала. И только если не находим такого человека — привлекаем из внешнего рынка. Человек изнутри предпочтителен тем, что он уже знаком с нашими бизнес-процессами, культурой, коллегами, ему нужно меньше времени на адаптацию и построение коммуникации", — считают в WOG.

Так, проработав несколько лет в компании, кассир или оператор заправочной станции может дорасти до серьезной менеджерской должности, одновременно повысив собственный уровень знаний.

"Мы много внимания уделяем обучению. У нас выстроена целая система обучения сотрудников разных уровней", — отмечает Татьяна.

Также в компании заботятся и о нематериальной мотивации для персонала. Для офисного персонала — это бизнес-завтраки с генеральным директором, где в неформальной обстановке можно пообщаться с первым лицом, задать интересующие вопросы и получить ответы. Для сотрудников сети — это конкурс бизнес-идей по улучшению работы сети и сервисов. Все это также направлено на мотивацию личностного роста сотрудников и возможности показать себя в качестве достойного кандидата на более высокую позицию в компании.

"Мы всегда стараемся дать человеку возможность проявить свои лидерские качества, которые могли быть незадействованными на предыдущей позиции. Но основной софт-скилл для работы у нас — умение сделать так, чтобы клиенты, заехавшие на заправку WOG, оставались довольными", — подчеркнула менеджер по коммуникациям WOG.