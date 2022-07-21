В Харківській області оновили правила продажу алкоголю

Алкоголь у Харківській області з 20 липня продають у магазинах з 08:00 до 20:00, а у кафе, барах та ресторанах з 08:00 до 22:00.

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Відповідний наказ голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова опублікували на сайті ОВА.

"Заборонити на території Харківської області торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів України) з 20:00 до 08:00 (крім закладів громадського харчування) та з 22 :00 до 08:00 годин у закладах громадського харчування", — сказано у наказі.

Раніше у магазинах Харківської області алкоголь продавали з 9:00 до 18:00, а у закладах громадського харчування – з 9:00 до 21:00.

Раніше у Сумській області розширили часові рамки продажу алкоголю. Однак, там час, коли торгові точки можуть реалізовувати алкоголь, залежить від міцності напою та місця продажу.

Нагадаємо, КМДА з 2 червня дозволила продавати алкоголь у магазинах з 11:00 до 19:00. Зазначимо, що коли адміністрація дозволила ресторанам, кафе та барам продавати алкоголь до 22:00, їх виручка зросла на 58%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com