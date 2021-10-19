В Житомире сносят легендарную чулочную фабрику (ВИДЕО)

В Житомире снесли часть закрытого ранее в этом году производственного комплекса чулочной фабрики "Легка хода" ("Экотекстиль"), сообщает "Житомир.info".

По состоянию на 18 октября на территории предприятия осталось административное здание и главный цех, а на месте вспомогательных цехов теперь лишь пустырь.

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В то же время сама фабрика переехала в помещения Житомирской музыкальной фабрики по улице Жуйко, 3 и должна продолжить выпускать продукцию.

Отметим, что производственную площадку Житомирской чулочной фабрики купила крупнейшая украинская сеть гипермаркетов "Эпицентр К". Местные СМИ ранее сообщали, что кроме нового торгового объекта этой сети вместо зданий фабрики на выкупленном участке планируется построить и несколько жилых многоэтажек.

В марте 2021 года, перед продажей объекта, исполняющая обязанности гендиректора предприятия Ирина Иванец объясняла решение о продаже нерентабельностью и убыточностью производства из-за необходимости содержания огромной территории фабрики в 7 га при том, что работает на ней лишь 200 человек.

По ее словам, повысить стоимость аренды неиспользуемых территорий, чтобы покрыть убытки, фабрика не могла по рыночным соображениям. Убытки же, как отмечала Иванец, предприятие несло еще с 2014 года вследствие кредита, взятого под непомерные для него проценты.

Руководительница фабрики также заявляла, что продана будет не только площадка, но и отдельно само производство, которое в итоге перейдет другому юрлицу вместе с торговой маркой "Легка хода".

При этом на сайте предприятия оно по-прежнему именует себя как ЧАО "Экотекстиль", а в данных единого реестра, в свою очередь, это юрлицо по-прежнему значится по старому адресу предприятия — проспект Мира, 16.

Житомирская чулочная фабрика была открыта в 1935 году, была одним из крупнейших предприятий областного центра и флагманом украинской легкой промышленности. Под маркой "Легка хода" предприятие производило большой ассортимент носков, чулок и колготок.

Отметим также, что бывший гендиректор "Экотекстиля" Виктор Климинский на выборах 2020 года прошел в Житомирский городской совет от партии "Слуга народа" и сейчас является секретарем горсовета.