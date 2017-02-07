В Житомирской области построят комплекс по заморозке ягод

07 февраля 2017, 12:51
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Компания "Украинская Ягода" начала строительство комплекса по шоковой заморозке мощностью 12 тонн ягод в сутки

В Житомирской области построят комплекс по заморозке ягод | АПК | Дело Увеличить картинку

Компания "Украинская Ягода" (Житомирская обл.) приступила к строительству комплекса по шоковой заморозке мощностью 12 тонн ягод в сутки с возможностью хранения замороженной продукции в объеме 120 тонн.

Согласно сообщению компании на сайте, ожидаемые сроки введения в эксплуатацию — июнь 2017 года.

По информации "Украинской ягоды", компания является одним из крупнейших производителей ягод в Украине. Занимается выращиванием голубики, жимолости, земляники садовой, крыжовника, малины, смородины черной и красной, черешни.

В компании отмечают, что общая площадь ее ягодных плантаций превышает 100 га. "Украинская ягода" работает как с крупными, так и небольшими компаниями в Украине, а также осуществляет поставку ягод в рестораны.

Как сообщало Delo.UA, за 2015 год в Украине было выращено и собрано более 2,15 млн тонн плодов и ягод, что на 7,7% больше чем за 2014 год. Украинские садоводы активно наращивают производство ягод — клубники, земляники, малины.

Внутренний рынок ягод пять лет подряд демонстрирует ежегодный рост на уровне 2-3%. Объем отечественного рынка ягод эксперты оценивают в $200 млн или 190 тыс. тонн. При этом, на экспорт за 2015 год было отправлено лишь 15% внутреннего производства, и то большую часть поставки состояла из замороженной, а не свежей продукции. Небольшой процент экспорта объясняется еще тем, что многие производители не могут обеспечить регулярность своих поставок из-за небольших урожаев и отсутствия фруктовых хранилищ.

Лидером по экспорту, как и в предыдущие годы, стала черника. Главный рынок сбыта украинской ягоды — ЕС.

По материалам: Интерфакс-Украина, "Дело"
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Теги: экспорт , ягоды , инвестиции

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В Житомирской области построят комплекс по заморозке ягод | АПК | Дело
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