VAG для WOG: крупнейшая украинская сеть АЗС обновила автопарк

Крупнейшая украинская сеть АЗС WOG, в 2019 году, инвестировала в полное обновление автопарка легковых автомобилей. Компания закупила 104 автомобиля, из них 96 — бренда Volkswagen, у официального дилера, Атлант-М Киев.

"Основными критериями при выборе были надежность, безопасность и экологичность автомобилей. Во всех моделях снижено потребление ГСМ и уровень выброса CO2. Помимо инвестиций в успешное развитие компании, ключевым фактором для WOG является возможность улучшения экологической безопасности страны. Компания придерживается европейских экологических стандартов, и заботится о сокращении уровня выбросов вредных веществ в атмосферу", — сообщил Захар Кляхин, директор департамента логистики и транспортных перевозок WOG, — "Приобретенные автомобили предназначены для использования внутренними службами Компании. Это позволяет повысить скорость бизнес-процессов и обеспечить максимальную мобильность работы технических служб, которые отвечают за исправность и точность работы АЗС и работоспособность кассовых аппаратов, кофемашин и грилей. Постоянная работа над улучшением качества и скоростью обслуживания клиентов позволяет нам удерживать первенство на рынке".

Автомобили Volkswagen производятся концерном Volkswagen (VAG, Volkswagen AG), одним из ведущих мировых и крупнейших европейских автопроизводителей. Сделка профинансирована компанией Porsche Finance Group Ukraine, которая является лидером австрийского рынка финансирования приобретения транспортных средств.

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На базе трех автомобилей VW Crafter 35 LR организованы специализированные мобильные лаборатории, которые обеспечивают оперативный контроль качества и мобильность передвижения по всей территории Украины.

"Компания Порше Украина, официальный импортер автомобилей Volkswagen, Audi, SEAT и Volkswagen Коммерческие автомобили, имеет 26 дилерских центров Volkswagen по всей Украине. Сотрудничество с компанией WOG — гордость для нас, ведь около 100 сотрудников одной из крупнейших сетей автозаправочных комплексов будут управлять автомобилями Volkswagen." — комментируют представители бренда Volkswagen в Украине.

СПРАВКА WOG:

Сеть автозаправочных комплексов WOG насчитывает около 500 объектов во всех областях Украины. WOG является крупнейшей украинской монобрендовой сетью АЗС на отечественном рынке нефтепродуктов. Все нефтепродукты в сети WOG — исключительно импортного производства, и соответствуют стандарту Евро-5. Поставки осуществляются из самых современных нефтеперерабатывающих заводов Румынии, Израиля, Греции, Литвы, Польши, Беларуси и других стран. Компания активно развивает сопутствующие сервисы и услуги, в частности, сеть WOG CAFE и WOG MARKET. Собственники сети WOG — Степан Ивахив, Сергей Лагур, София Еремеева и Роман Еремеев.

СПРАВКА ООО "ПОРШЕ УКРАИНА":

Компания является частью австрийской компании Porsche Holding Salzburg — одной из крупнейших компаний по продаже автомобилей в Европе с деятельностью в 22 европейских странах, а также в Южной Америке, Китае и Малайзии. Порше Украина осуществляет импорт автомобилей Volkswagen, Audi, SEAT и Volkswagen Коммерческие автомобили в Украину с 2008 года. Помимо автомобилей компания импортирует запасные части, реализует продукцию брендов концерна и предоставляет гарантийные и сервисные услуги через авторизированную дилерскую сеть, согласно международным стандартам Концерна Volkswagen.