Ваган Симонян: "Я не имею никакого отношения к "Телетрейд"

Одесский бизнесмен и меценат, активист Одесской армянской общины Ваган Симонян 30 июля 2020 года на пресс-конференции публично заявил о том, что не собирается баллотироваться на местных выборах осенью и никаким образом не связан с компанией "Телетрейд". Это заявление стало реакцией на фейковую публикацию 29 июля в интернет-издании "Вести" под заголовком "Телетрейд" двигает в большую политику Вагана Симоняна". Бизнесмен сообщил, что статья носит заказной характер и у него уже вымогали деньги за ее удаление.
"Хочу заявить, что я не баллотируюсь на выборах и никогда не планировал это делать. И никакие компании, тем более Телетрейд, не выступают моими спонсорами ни в чем подобном", — заявил Ваган Симонян.
Он подчеркнул, что в настоящее время не работает и не поддерживает никаких отношений с "Телетрейд", равно как и с ее партнером "Центр Биржевых Технологий".
"Сегодня в 11:13 мне позвонили с номера 066-765-82-67, и вымогали деньги за удаление этой фейковой статьи. И если я не заплачу, обещали смешать мое имя с грязью. А недавно пришло сообщение с угрозами в вайбер", — рассказал бизнесмен.
Он также напомнил, что это не первая информационная атака на него. Зимой этого года, когда он действительно баллотировался — на пост председателя Одесской армянской общины — клеветнические статьи о нем появились на сайтах-подделках UBR и тех же "Вестей". Теперь ситуация повторяется уже при участии настоящих СМИ.
Если ложная информация не будет удалена, Ваган Симонян намерен подать в суд на СМИ
Ваган Симонян выразил уверенность, что статья не является "родной" публикацией "Вестей". Он считает, что за ее размещение заплатили или же договорились с кем-то из сотрудников. Однако кем именно являются неизвестные злоумышленники, сказать затрудняется. Его pr-консультант владелец рекламной компании Amillidius Богдан Терзи выразил мнение, что главная цель публикации — вымогательство.
"Мы написали письма в большинство СМИ, разъясняющие ситуацию по действиям вымогателей в отношении Вагана Симоняна и других лиц, упомянутых в статье", — сообщил Богдан Терзи и призвал информационные ресурсы не становится орудием для незаконных действий.
Официальный ответ сайта "ВЕСТИ.ЮА" на требование удалить ложную информацию пока не получен. Господин Симонян сообщил, что его юристы пишут заявление в полицию по факту вымогательства, а если сайт откажется сотрудничать, то на него подадут в суд за клевету.