Ваган Симонян: "Я не имею никакого отношения к "Телетрейд"

Одесский бизнесмен и меценат, активист Одесской армянской общины Ваган Симонян 30 июля 2020 года на пресс-конференции публично заявил о том, что не собирается баллотироваться на местных выборах осенью и никаким образом не связан с компанией "Телетрейд". Это заявление стало реакцией на фейковую публикацию 29 июля в интернет-издании "Вести" под заголовком "Телетрейд" двигает в большую политику Вагана Симоняна". Бизнесмен сообщил, что статья носит заказной характер и у него уже вымогали деньги за ее удаление.

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"Хочу заявить, что я не баллотируюсь на выборах и никогда не планировал это делать. И никакие компании, тем более Телетрейд, не выступают моими спонсорами ни в чем подобном", — заявил Ваган Симонян.

Он подчеркнул, что в настоящее время не работает и не поддерживает никаких отношений с "Телетрейд", равно как и с ее партнером "Центр Биржевых Технологий".

"Сегодня в 11:13 мне позвонили с номера 066-765-82-67, и вымогали деньги за удаление этой фейковой статьи. И если я не заплачу, обещали смешать мое имя с грязью. А недавно пришло сообщение с угрозами в вайбер", — рассказал бизнесмен.

Он также напомнил, что это не первая информационная атака на него. Зимой этого года, когда он действительно баллотировался — на пост председателя Одесской армянской общины — клеветнические статьи о нем появились на сайтах-подделках UBR и тех же "Вестей". Теперь ситуация повторяется уже при участии настоящих СМИ.

Ваган Симонян выразил уверенность, что статья не является "родной" публикацией "Вестей". Он считает, что за ее размещение заплатили или же договорились с кем-то из сотрудников. Однако кем именно являются неизвестные злоумышленники, сказать затрудняется. Его pr-консультант владелец рекламной компании Amillidius Богдан Терзи выразил мнение, что главная цель публикации — вымогательство.

"Мы написали письма в большинство СМИ, разъясняющие ситуацию по действиям вымогателей в отношении Вагана Симоняна и других лиц, упомянутых в статье", — сообщил Богдан Терзи и призвал информационные ресурсы не становится орудием для незаконных действий.

Официальный ответ сайта "ВЕСТИ.ЮА" на требование удалить ложную информацию пока не получен. Господин Симонян сообщил, что его юристы пишут заявление в полицию по факту вымогательства, а если сайт откажется сотрудничать, то на него подадут в суд за клевету.