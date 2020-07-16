Василий Филипчук: в основу "Апостроф TV" заложена концепция инфотеймента

Прошло почти два месяца, как в Украине запустили новый информационно-аналитический телеканал "Апостроф TV". Мы пообщались с основателем канала Василием Филипчуком и узнали, как его создавали, в чем его особенность и кто основная аудитория канала.

Надо иметь большую смелость, чтобы во время карантина запустить такой сложный бизнес-проект, как новый телеканал. Хотя в бизнес-среде и бытует мнение, что кризис — это оптимальное время для новых начинаний. Чего больше в старте нового телеканала — рисков или возможностей?

- Напомню, что первый наш медийный проект — сайт "Апостроф" — мы также начали как раз тогда, когда страна находилась в кризисе — сразу же после Майдана и в период начала российской агрессии. В марте-мае 2014 года массово сворачивались различные проекты, закрывались СМИ, все говорили, что лучше подождать. Но в то же время появился и определенный информационный вакуум, запрос общества на новые смыслы, новый контент, новое видение того, кто мы, где мы, куда мы движемся.

Такая же ситуация и сейчас. Телезритель — а это не менее 75% активного населения — уже увидел, что телепространство достаточно быстро эволюционировало в направлении, которое не совсем соответствует общественным настроениям и ожиданиям. С одной стороны, большинство информационно-аналитических каналов оказались в медиахолдинге, который исповедует откровенно пророссийские взгляды. С другой — группа телеканалов с агрессивно националистической и русофобской политикой. Что должен смотреть обычный человек — телеканалы, где в каждом выпуске новости о Порошенко или его близнецах-антиподах, где в каждом выпуске — Медведчук?

Появился вакуум, как в 2014 году, запрос на центристскую позицию, проукраинский канал без русофильства или русофобства. Без преклонения перед чьей-либо позицией — или на Востоке, или на Западе. Это, условно, избиратель, который проголосовал в прошлом году за Зеленского, но так до сих пор и не получил ответа на вопросы: "А как мы будем строить "страну мечты", которую пропагандировал нынешний президент, как будем достигать мира и безопасности, заканчивать эпоху бедности, о чем говорил Владимир Александрович?". Именно такой телезритель — наш.

Но новый телеканал в такой высококонкурентной среде — большой риск.

- Наш опыт работы в интернет-СМИ показал, что наблюдается быстрый переток не только и не столько в социальные сети, сколько в видеоформат. Нравится это нам или нет, но по всему миру люди все меньше читают и все больше смотрят. Поэтому еще в 2016 году мы начали работать над тем, чтобы запустить видеоконтент.

Мы изучили множество различных концепций, специфику телепроизводства и пришли к выводу, что можем делать качественную картинку, которая ничем не уступает ключевым телеканалам, но одновременно с гораздо меньшими — в 5-7 раз — затратами. Как по мне, вкладывать в операционные расходы телеканалов по миллиону, а в отдельных случаях — по десять миллионов долларов в месяц — безумие. Это можно делать в десятки раз дешевле — и не менее эффективно и качественно.

Следует учесть, что мы не создали телеканал на пустом месте, а использовали инфраструктуру и ресурсы уже существующих проектов: аналитического центра и нескольких интернет-СМИ, коллективы которых сразу были способны генерировать качественный контент. Это и стало нашим конкурентным преимуществом. Мы можем делать телепродукт быстрее, дешевле и качественнее, чем конкуренты, добавляем правильный ответ на общественный запрос — и получаем результат!

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Конечно, коронавирус внес серьезные коррективы в наши планы. Скажу откровенно, возникли неожиданные проблемы — например, купить "правильные" стулья. Но все это — детали. Самое главное, что на канале появились творческие и энергичные люди, которые живут идеей дать обществу качественный телевизионный продукт.

"Апостроф TV" работает уже второй месяц. Какой, по вашему мнению, должна стать целевая аудитория телеканала?

- В общем, мы исходили из целевой аудитории сайта. То есть на сегодня это, условно, возрастная группа 30-55 лет, преимущественно (чуть более 60%) — мужчины. Если смотреть на географию, как мы ее видим — это Киев, центр страны, плюс юго-восточные регионы — Харьков, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Николаев, Херсон, Одесса. И, конечно — Донецк и Луганск и соответствующие области.

"Апостроф" достаточно активно читали и читают на неконтролируемых территориях, так называемых ЛНР/ДНР, читают в Крыму. И даже был период, когда у нас до 10% читателей (сейчас чуть меньше) было из России. Я считаю это очень важным, ведь это позволяет донести до этих читателей незаангажированную и проукраинскую информацию.

Василий Филипчук и генпродюссер канала "Апостроф TV" Ирина Король

Это очень важно, потому что контент сайта с точки зрения российского читателя, мягко говоря, остро оппозиционный. Помимо всего прочего, мы нередко даем площадку российской оппозиции. Освещение, например, конфликта на Востоке и событий в оккупированном Крыму с точки зрения, противоположной той, которая пропагандируется Кремлем — это одна из ключевых, так сказать, фишек сайта.

Именно на эту аудиторию мы и рассчитывали, открывая телеканал, хотя и понимали, что достучаться до российского телезрителя будет сложнее, чем до читателя, но это также важно. И мы хотим все же сохранить именно эту аудиторию и пробиться через интернет — Youtube, Facebook, SmartTV на неконтролируемые территории и в РФ. Но, поскольку наш основной зритель все-таки украинский — то основное внимание будет, конечно, к ним.

"Апостроф TV" — это сугубо информационный канал?

- Скорее, информационно-аналитический, ориентированный на политически активную часть общества. Но при этом мы не собираемся делать его чрезмерно "тяжелым" для зрителя. В основу "Апостроф TV" заложена концепция инфотеймента, то есть информация будет подаваться в легкой для восприятия, иногда даже развлекательной форме. Мы не хотим, чтобы наши новости провоцировали на конфликт, то есть кричать — "а-аа, зрада" или "а-аа, перемога". Мы будем стремиться подавать информацию в оптимистической форме.

В то же время это должен быть украиноцентричный телеканал. Не пророссийский, не русофобский. Сбалансированный проукраинский канал, который предлагает зрителям новое видение страны, в которой хочется жить.

Какая концепция телеканала, какие особенности?

- Это главный вопрос, над которым мы работали в подготовительный период. Я сторонник концепции инфотеймента (infotainment = information + entertainment, подача информации в более развлекательной форме) — легко о серьезном. Когда включаешь большинство украинских телеканалов, то видишь в основном какие-то собачьи бои, грызню и крики.

Мы так не хотим. Даже тогда, когда речь идет об очень конфликтных вещах, можно делать это спокойно, без надрыва, с иронией и улыбкой, без криков "зрада" или "перемога", не доводя зрителей до того, чтобы они шли пить капли. Мы хотим, чтобы наш зритель заканчивал просмотр наших программ с оптимизмом и уверенностью в завтрашнем дне.

Современное телевидение — это, как известно, не только эфирный сигнал. Где сегодня можно увидеть "Апостроф TV"?

- Действительно, если смотреть на каналы, через которые зритель получает телевизионный контент, то в последние годы их значительно больше. Что касается непосредственно украинского телевизионного рынка, то его условно можно разделить на 4 сегмента — спутник, кабельное, эфирное телевидение и Интернет. Их соотношение в процентах примерно отражает формула 30х30х30х10.

По первой позиции, спутнику, у нас есть лицензия, заключен договор с Astra, и сегодня можем передавать через сателлиты картинку практически на всю Восточную и Центральную Европу. С рядом кабельных провайдеров, таких как "Воля", Lanet, Triolan, которые показали свою полную открытость и стремление соблюдать законодательство — мы также уже заключили соглашения.

С некоторыми другими это оказалось сделать проблематично, из-за лобби олигархических каналов, которые забили в них большинство программных слотов. Следовательно, с меньших вещателей, таких как "Апостроф TV", такие провайдеры требуют деньги за трансляцию. Это нас совершенно не устраивает и противоречит закону, ведь согласно законодательству — это провайдер должен платить заказчику.

Основатель "Апостроф TV" Василий Филипчук

Но самый сложный вопрос — это доступ к Т2. Сейчас мы работаем над получением лицензий на региональном уровне в ключевых для нас регионах — Киев и область, города-миллионники. Появится возможность — выйдем на национальный уровень.

И, наконец, Интернет. Этот сегмент сегодня стремительно растет, и мы, конечно, уделяем ему особое внимание. Здесь, кроме прямых трансляций через Yotube и Facebook, мы также договорились о трансляции через провайдеров интернет-телевидения, которое можно смотреть с помощью Смарт-ТВ. Кроме того, мы планируем серьезную интеграцию нашего телевизионного контента с контентом сайта "Апостроф". В планах, чтобы каждый сюжет "Апостроф TV" можно было посмотреть на сайте, прослушать или ознакомиться с ним в текстовом виде.

Вы уже упоминали о сотрудничестве телеканала с другими медиа, входящими в холдинг с МЦПИ. Как планируется его развивать?

- Все они — один большой коллектив, каждый из элементов которого дополняет другой. Я убежден, что каждое из звеньев холдинга отдельно было бы слабее, а когда все четыре коллектива — я имею в виду "Апостроф TV", сайт "Апостроф", МЦПИ и сайт "Реалист" работают совместно, то они друг друга усиливают и дополняют. При этом позволяют экономить как усилия, так и ресурсы, за счет того, что мы меньшим количеством людей производим большее количество интересного контента.

Например, нам не нужно искать каких-то внешних аналитиков, а привлекаем высокопрофессиональных экспертов из МЦПИ, которые могут нарисовать информационную картину даже не дня, а месяца, дать прогноз на год вперед. Это, в свою очередь, дает нашим журналистам понимание перспектив информационного наполнения, которое они затем отражают в своих текстах или телепрограммах.

Также мы ставим задачу как можно плотнее интегрировать наши информационные сайты с телеканалом — публикации сайта "Апостроф" будут присутствовать в информационных выпусках телеканала, лежать в основе многих программ. А журналисты сайта "Апостроф" будут присутствовать в эфире.

Чтобы вы хотели пожелать зрителям телеканала "Апостроф TV"?

- Оптимизма. Того оптимизма, которым мы сами наполняем наш телеканал. Оптимизма относительно того, что наша страна все-таки может стать лучше, если мы не будем сидеть сложа руки, а строить что-то новое. Так, например, как мы смогли построили наш канал, даже несмотря на коронавирус и другие трудности.