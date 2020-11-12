Транспорт 1 час назад

Велосипедистам в Украине разрешили ездить по полосе общественного транспорта

Такое движение будет якобы более безопасно для велосипедистов

Фото: pexels.com Фото: pexels.com
Фото: pexels.com

Кабинет министров Украины разрешил велосипедистам ездить по полосе для маршрутных транспортных средств.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 11 ноября.

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В Кабмине считают, что такое движение более безопасно для велосипедистов.

Также в правительстве уверены, что такие изменения развивают велосипедную инфраструктуру и уменьшают травматизм среди велосипедистов. В частности, это объясняют тем, что общественный транспорт движется со скоростью в среднем 20 км/ч, зато обычные машины — 50 км/ч.

Таким образом, велосипедисты смогут ездить полосой со знаком "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств".

Как указывает в своем отчете общественная организация U-Cycle, по сравнению с 2019 годом в сентябре 2020 года в Киеве вдвое увеличилось количество велосипедистов.

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В частности, на 22 перекрестках столицы в будний день активисты насчитали 4 569 велосипедистов, а в выходные — 3 675, тогда как в 2019 году их было 1 798 в будние дни и 1 943 — в выходные.

При этом большинство велосипедистов ездили по тротуару, поскольку, как говорится в отчете, "на дорогах отсутствует велоинфраструктура".

Напомним, в Киеве в октябре запустился уже третий по счету сервис проката самокатов — на этот раз от грузинской компании Scroll.

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