Велосипедистам в Украине разрешили ездить по полосе общественного транспорта

Кабинет министров Украины разрешил велосипедистам ездить по полосе для маршрутных транспортных средств.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 11 ноября.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В Кабмине считают, что такое движение более безопасно для велосипедистов.

Также в правительстве уверены, что такие изменения развивают велосипедную инфраструктуру и уменьшают травматизм среди велосипедистов. В частности, это объясняют тем, что общественный транспорт движется со скоростью в среднем 20 км/ч, зато обычные машины — 50 км/ч.

Таким образом, велосипедисты смогут ездить полосой со знаком "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств".

Как указывает в своем отчете общественная организация U-Cycle, по сравнению с 2019 годом в сентябре 2020 года в Киеве вдвое увеличилось количество велосипедистов.

В частности, на 22 перекрестках столицы в будний день активисты насчитали 4 569 велосипедистов, а в выходные — 3 675, тогда как в 2019 году их было 1 798 в будние дни и 1 943 — в выходные.

При этом большинство велосипедистов ездили по тротуару, поскольку, как говорится в отчете, "на дорогах отсутствует велоинфраструктура".

Напомним, в Киеве в октябре запустился уже третий по счету сервис проката самокатов — на этот раз от грузинской компании Scroll.