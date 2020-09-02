"Велта" продолжает патентование "зелёного" способа получения доступного титана

Компания VELTA HOLDING US подала очередную заявку в Бюро патентов и торговых марок США на "зеленый" способ получения доступного титанового порошка.

Способ носит название Velta Ti Process и решает две главные проблемы для массового использования титана: снижение стоимости металла и "зеленый" подход при производстве.

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Уменьшение энергетических расходов и переработка всех побочных продуктов в товары с высокой добавленной стоимостью позволяют резко снизить стоимость титана. Технология не предусматривает генерацию каких-либо твердых, жидких отходов или выбросов вредных газов в атмосферу и имеет крайне низкий углеродный след.

"Велта" находится в активном процессе патентования собственного изобретения, как в США, так и в Украине. Более того, именно Украина на сегодня является базовой страной для размещения нового предприятия компании по изготовлению конечного продукта" — прокомментировал Андрей Бродский, генеральный директор компании "Велта".

Velta Ti Process позволяет получать первый по популярности титановый сплав Grade 5, в состав которого входит 90% титана, 4% ванадия и 6% алюминия. Этот сплав используют в аэрокосмической, медицинской, авиационной области. Но цель компании "Велта" — изготовление именно бытовых товаров из доступного титана.

Титановый порошок, полученный с помощью Velta Ti Process, может использоваться в техниках порошковой металлургии и 3D печати.

В состав VELTA HOLDING US Inc. входит ООО ПКФ "Велта", которая владеет Лекаревским и Бирзуловским месторождениями в Кировоградской области. На базе последнего 9 лет функционирует горно-обогатительный комплекс по переработке титановой руды. "Велта" занимает 2% мирового рынка и планирует расширить собственные активы за счёт строительства Лекаревского ГОКа. Также в структуру входит научно-исследовательский центр Velta RD Titan, где была разработана инновационная технология изготовления металлического титана и Velta Titanium Metal — новая опытная лаборатория, где тестируются различные подходы в производстве конечных бытовых изделий из титанового порошка, произведенного на базе Velta RD Titan.