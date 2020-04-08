Бизнес 10 минут назад

Венедиктовой пожаловались на ее нового советника Карпалюка (ДОКУМЕНТ)

Его обвинили в незаконном блокировании бизнеса

Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой пожаловались на прокурора Руслана Карпалюка, которого она недавно назначила на должность советника. Компания Audi Центр Одесса Юг обвинила его в давлении, инициировании необоснованных следственных действий и уголовных производств. Данные об этом были обнародовны на странице компании в Facebook.

По данным компании, именно Карпалюк в 2016-2017 году системно оказывал давление на предприятие: "Проводил незаконные обыски, безосновательно согласовывал многочисленные преступные ходатайства о наложении арестов на счета предприятия, пытаясь полностью парализовать работу одного из крупнейших дилерских центров AUDI в Европе".

Кратко и по делу в Telegram

Согласно опубликованному тексту письма, речь идет о неоднократных обвинениях компании в неуплате налогов на сумму более 3,5 млн. грн. При этом несколькими судебными инстанциями было доказано отсутствие такого долга и погашение компанией всех необходимых платежей в бюджет. Тем не менее, прокуроры под руководством Карпалюка, по данным авторов письма, вводили в заблуждение другие суды и ходатайствовали об аресте счетов предприятия, изъятии техники и блокировании ее работы. А закрытое в судебном порядке уголовное производство было возобновлено за две недели до открытия салона в 2016 году.

"В результате предприятие не имело возможности своевременно выплатить работникам заработную плату, выполнить обязательства перед контрагентами, что привело к ухудшению деловой репутации и нанесению ущерба. Совершенные должностными лицами Генеральной прокуратуры действия неприемлемы для цивилизованного общества и правового государства", — сказано в сообщении на официальной странице компании.

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Авторы сообщения также напоминают, что по результатам их обращения в 2017 году Карпалюк был привлечен к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, непринятие мер по пресечению незаконных действий работников своего отдела, нарушения требований Инструкции по обращению с ключевыми документами и носителями. Соответствующий приказ был подписан Генеральным прокурором Украины, а впоследствии Карпалюк и вовсе был уволен из органов прокуратуры.

"Глубоко убеждены, что структура прокуратуры должна быть прозрачной и эффективной, а Карпалюк не является образцом сотрудника Генеральной прокуратуры. Надеемся, что Генеральный прокурор обратит внимание на предоставляемые факты и примет соответствующее решение", — сказано в сообщении.

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