Транспорт 1 час назад

Венгерский лоукостер отменил авиарейсы из Украины в Таллин

Авиарейсы не будут выполняться до 9 августа включительно

Фото: Wizz Air Фото: Wizz Air
Фото: Wizz Air

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air временно отменила рейсы из украинских городов в Таллин (Эстония).

Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, рейсы не будут выполняться до 9 августа включительно, передает "Интерфакс-Украина".

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"В настоящее время авиакомпания выполняет лимитированное количество рейсов в связи с ограничениями на путешествия. Рейсы Wizz Air из украинских городов в Таллин отменены до 9 августа 2020 года включительно. Мы внимательно следим за ситуацией, поскольку восстановление рейсов зависит от официальных решений компетентных органов как в стране прибытия, так и выезда", — заявили в Wizz Air.

В авиакомпании добавили, что Wizz Air выполняет рейсы согласно правилам и рекомендациям правительств стран, предоставляя услуги тем пассажирам, которые имеют соответствующие разрешения для осуществления путешествий.

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Кроме этого, Wizz Air напоминает пассажирам, что до поездки она ответственна за то, чтобы ознакомиться с ограничениями на путешествия, введенными страной прибытия.

Напомним, в начале июля Министерство экономики и коммуникаций Эстонии запретило венгерскому лоукостеру Wizz Air летать между Таллинном и украинскими городами.

В то же время, 20 июля венгерская авиакомпания Wizz Air анонсировала запуск рейсов по 14 новым направлениям между городами Украины и Италии. 

В частности, авиакомпания планирует выполнять рейсы в Рим, Милан, Венецию, Неаполь, Верону, Катанию и Болонью из Киева, Львова, Харькова, Одессы и Запорожья.

Ранее сообщалось, что Wizz Air временно прекратил полеты из Киева в Будапешт с 17 июля по 16 августа 2020 года.

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