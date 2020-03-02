Veranda on the river: к звездам в 2020-м!

2019-й как стимул для новых побед

Про прошлый год можно говорить бесконечно, потому что он был очень продуктивный, удачный и успешный. Это был второй год работы ресторана Veranda on the river. Обычно первый год тестовый, это период становления и раскачки. Второй год знаменует собой стабильность и достижение определенных целей. В 2019-м мы получили заслуженный сертификат первого в Украине экоресторана. Кроме того, благодаря своей объемной винной карте мы заслужили два бокала от рейтингового мирового издания Wine Spectator. Побывав в Европе, мы познакомились с семьями виноделов и устроили много экогастрономических вечеров на территории ресторана. Нашими гостями были такие великие люди, как мистер Грамона, который производит самый лучший кофе, и Анжело Гайя, который является выдающейся личностью в мире вина.

Мы гордимся нашими авторскими шоу, которые можно увидеть только в Veranda on the river. У нас выступали такие известные исполнители, как Евгений Хмара, Ирина Билык, Полиграф ШарикOFF, Tarabarova, MamaRika, Даша Суворова.

О вдохновении и планировании

Задача руководителя — определять цели и продвигать идеи. Это как работа капитана корабля — задавать курс и вести судно в нужном направлении. У нас сильная и мудрая команда, которая готова реализовывать любые задачи и идеи. Важно отслеживать, что популярно в мире сегодня, в каких конкурсах стоит поучаствовать. Мы обладаем высоким уровнем квалификации и не боимся заявлять о себе. Я думаю, что в этом году мы подадим заявку на конкурс по дизайну интерьера ресторанов мира.

В любом деле очень важны системность и пошаговость. Сначала я составляю план крупных мероприятий, затем подробный ежемесячный план. Отлично работает настенный календарь с планами и задачами: когда наглядно видишь общую картину, то вдохновляешься на ее воплощение. Главное помнить, что ресторан — это место, которое создает людям праздник.

О грядущем 2020-м

Я не суеверна, но прислушиваюсь к рекомендациям восточного календаря. В год Крысы рекомендуют ставить труднодостижимые цели, уверенно идти к их выполнению. Звезды точно будут помогать целеустремленным.

В 2020 году мы готовим яркий сезон террасы с концертами звезд. 14 февраля и 8 марта для наших гостей выступит всемирно известный пианист Евгений Хмара.

В январе мы презентуем итальянскую домашнюю кухню с визитом знаменитого повара из Италии. В апреле-мае стартует новое меню от шеф-повара Сергея Башинского, созданное после путешествий по США, Великобритании, Франции, Италии.

В декабре ресторану исполнится три года, и мы подарим гостям фееричный праздник. Главное — не забывать о том, что ресторан — это о еде! Ежемесячно мы обещаем устраивать праздники неизведанных вкусов!