Транспорт 60 минут назад

Верховный суд подтвердил штраф "Укрзализныце" 18 млн грн по делу о малодеятельных станциях

АМКУ окончательно отстоял позицию по защите интересов грузоотправителей и грузополучателей

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Верховный суд 12 октября оставил без удовлетворения кассационную жалобу "Укрзализныци" о признании недействительным решения Антимонопольного комитета о наложении им на госкомпанию в августе 2020 года штрафа в сумме 18,282 млн грн за взимание дополнительной платы за обслуживание грузов на малодеятельных станциях. Об этом говорится в сообщении АМКУ.

В комитете напоминают, что в 2019 году УЗ единолично и в безальтернативном порядке ввела Порядок проведения рейтингового анализа, согласно которому почти треть станций, открытых для грузовых операций, признала малодеятельными.

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Те же, кто хотел пользоваться этими станциями, должны были подписать дополнительное соглашение и платить установленную "Укрзализныцей" плату за возможность приема/отправки грузов через эти станции.

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АМКУ посчитал, что такие действия УЗ привели к ущемлению интересов грузоотправителей и грузополучателей, поскольку рост стоимости отправки грузов приводит к увеличению расходов субъектов хозяйствования и подорожанию их продукции, что особенно касается продукции, доставляемой только железнодорожным транспортом или продажа которой экономически и технологически выгодна лишь при отгрузке по железной дороге.

Хотя "Укрзализныця" подчинилась решению АМКУ, она все же попыталась отменить само решение в судебном порядке, но в итоге у нее это не получилось.

"Таким образом, комитет возобновил равные условия конкуренции на рынке перевозки грузов железнодорожным транспортом в пределах территории Украины, защитил права грузоотправителей и грузополучателей и прекратил злоупотребление АО "Укрзализныця" монопольным положением", — констатировали в АМКУ.

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Напомним, что выписанный штраф в 18 млн грн госкомпания уплатила, не дожидаясь окончательного судебного решения, еще в мае спустя девять месяцев после наложения.

Еще до этого, в феврале, сообщалось, что правление УЗ решило окончательно отменить рейтингование грузовых станций и прекратить взимание дополнительной платы за подачу вагонов на малодеятельные грузовые станции.

Источник фото: Depositphotos

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