Бизнес 30 минут назад

Верховный суд устранил препятствие для АМКУ в расследовании сговора АЗС Коломойского

Суд отменил решения об исключении из доказательств сговора на рынке личной переписки менеджеров сети "Приват"

Фото: НефтеРынок Фото: НефтеРынок
Фото: НефтеРынок

Верховный суд еще 12 ноября отменил решения судов предыдущих инстанций, которыми было заблокировано расследование Антимонопольного комитета против компании "Укрнафта". Как сообщает "Лига антитраста", суд направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В 2016 году АМКУ благодаря собранным Национальным антикоррупционным бюро доказательствам подошел очень близко к тому, чтобы оштрафовать 174 компании-оператора АЗС группы "Приват" Игоря Коломойского, в том числе "Укрнафту", за ценовой сговор.

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Однако "Укрнафта" добилась в судах первой и апелляционной инстанций решений об исключении из дела АМКУ доказательств, среди которых была электронная переписка менеджеров компаний. Однако комитет обжаловал решение уже в Верховном суде и выиграл.

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В своем решении суд отметил, что АМКУ обратился к НАБУ на законных основаниях, поскольку Конституция позволяет вмешательство в личную жизнь человека в интересах экономического благосостояния, поскольку одной из предпосылок последнего является поддержание государством в лице АМКУ надлежащего уровня экономической конкуренции в хозяйственной деятельности.

Напомним, летом "Укрнафта" через суды добилась обоснования отказа выплатить 2,9 млрд грн дивидендов государству.

Отметим, что в январе-августе текущего года группа "Приват" провела очередную ротацию юридических лиц, управляющих ее сетью АЗС — перерегистрация коснулась 473 станций.

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