Верховный суд устранил препятствие для АМКУ в расследовании сговора АЗС Коломойского

Верховный суд еще 12 ноября отменил решения судов предыдущих инстанций, которыми было заблокировано расследование Антимонопольного комитета против компании "Укрнафта". Как сообщает "Лига антитраста", суд направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В 2016 году АМКУ благодаря собранным Национальным антикоррупционным бюро доказательствам подошел очень близко к тому, чтобы оштрафовать 174 компании-оператора АЗС группы "Приват" Игоря Коломойского, в том числе "Укрнафту", за ценовой сговор.

Однако "Укрнафта" добилась в судах первой и апелляционной инстанций решений об исключении из дела АМКУ доказательств, среди которых была электронная переписка менеджеров компаний. Однако комитет обжаловал решение уже в Верховном суде и выиграл.

В своем решении суд отметил, что АМКУ обратился к НАБУ на законных основаниях, поскольку Конституция позволяет вмешательство в личную жизнь человека в интересах экономического благосостояния, поскольку одной из предпосылок последнего является поддержание государством в лице АМКУ надлежащего уровня экономической конкуренции в хозяйственной деятельности.

Напомним, летом "Укрнафта" через суды добилась обоснования отказа выплатить 2,9 млрд грн дивидендов государству.

Отметим, что в январе-августе текущего года группа "Приват" провела очередную ротацию юридических лиц, управляющих ее сетью АЗС — перерегистрация коснулась 473 станций.