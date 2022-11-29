Верховний суд розгляне інвестиційну справу стосовно акцій Полтавського ГЗК, які намагаються відібрати компанії, пов’язані з Коломойським

Історія про чотири компанії, які відсудили 40% Полтавського ГЗК (ПГЗК) 20 років потому в законних власників і за якими стоїть Коломойський, як раніше повідомляло наше видання, набула свого продовження.

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Розгляд Верховним Судом України касаційної скарги законних власників стосовно вище зазначених акцій, яке мало відбутися 17 листопада 2022 року, перенесено на 1 грудня 2022 року. Справа буде розглянута в Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду України наступною колегією суддів: Головуючий - Баранець О.М. і судді Кролевець О. А. та Студенець В. І.

Як стало відомо нашій редакції із матеріалів касаційної скарги Ferrexpo, компанія сподівається, що судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду України розглянуть дану справу справедливо та відповідно до норм чинного законодавства України, і що цьому беззаконню нарешті буде покладено край, коли 20 років потому в інвестора намагаються відібрати чесно придбані акції українського підрозділу компанії Ferrexpo.

Компанія Ferrexpo звернулась також з клопотанням щодо передачі справи до № 910/15551/20 на розгляд Великої Палати Верховного Суду. Адвокати Ferrexpo наголошують, що під час прийняття рішення, Північним апеляційним господарським судом окрім усіх інших грубих порушень, було порушено один із основних принципів верховенства права – принцип правової визначеності, який передбачає, що у будь-якому спорі рішення суду, яке вступило в силу, не може бути поставлено під сумнів і ще й 20 років потому.

Адже питання щодо законності укладення договору відчуження (купівлі – продажу) акцій Полтавського ГЗК уже неодноразово розглядалось господарськими судами України та за результатами розгляду були прийняті судові рішення, які набрали законної сили. Рішення попередніх судів однозначні та остаточні – 20 років тому акції були продані у законний спосіб з дотриманням законодавства України чинного на той час.

Таким чином попередньою інстанцією порушено найважливіші засади гарантування державою реалізації права людини на справедливий суд.

Якщо рішення попередньої судової інстанції не буде скасовано, це буде далі руйнувати інвестиційний клімат України, на важливості якого весь час наголошують президент України Володимир Зеленський та Уряд України, представлений першою віцепрем'єр-міністеркою та міністеркою економіки України Юлією Свириденко на численних міжнародних та українських економічних форумах.

Під час своєї промови на відкритті цьогорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі, який відбувся в травні 2022 року, Юлія Свириденко представила план дій, реалізація якого допоможе зберегти стійкість та стабільність економічної системи під час війни та розвиток України після перемоги. Компанія Ferrexpo, яка є єдиною компанією з активами в України, що має котирування на основному майданчику Лондонської фондової біржі, своїм надійним та ефективним функціонуванням робить вагомий внесок у розвиток української економіки, забезпечує тисячі людей робочими місцями та сплачує багатомільйонні податки та збори в бюджети всіх рівнів, а будь-які корпоративні атаки, що порушують стабільну роботу підприємства, мають вважатися такими, що загрожують національній безпеці. І все це відбувається в надскладний для України час, коли всі мають об’єднуватись та спрямовувати свої зусилля на боротьбу із зовнішнім ворогом, а не знищувати успішний міжнародний бізнес в Україні.

Міністерка економіки підкреслила пріоритетну важливість залучення інвестицій в Україну. Зокрема вона зазначила, що завдання нашої країни – створити сприятливе середовище для бізнесу, забезпечити захист прав власності та верховенство права.

Але як можна залучити кошти, якщо інвестори бачать реальне ставлення до них та загрозу для їх вкладень? Міжнародні акціонери Полтавського ГЗК, що входить в групу Ferrexpo, вже вклали мільярди доларів в економіку України протягом останніх 20 років, а в результаті отримали ситуацію, коли в них фактично намагаються відібрати власність саме через ці 20 років після вкладення коштів. Це питання, на яке остаточну відповідь дасть лише рішення Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду України. Воно ж і визначить подальшу інвестиційну долю України.

Відповідно до заяв самої Ferrexpo та її міжнародних інвесторів, які вклали величезні інвестиції в компанію, придбавши акції публічної компанії на основному майданчику Лондонської фондової біржі, якщо вони не знайдуть правосуддя в Україні, то будуть змушені звертатися з позовами до держави Україна до Європейського суду з прав людини та міжнародних судів, які регулюють захист іноземних інвестицій відповідно до міжнародних договорів України й Великобританії та Швейцарії з вимогою повернути незаконно відібрану в інвестора власність на території України та компенсувати всі багатомільйонні збитки, спричинені потенційною відсутністю правосуддя в Україні.