Видеонаблюдение — надежный способ защиты имущества

В любом обществе есть люди, которые не прочь поживиться чужим добром. Как показывает практика, наличие таких людей в обществе не определяется уровнем жизни в стране. Их количество влияет лишь на статистику правонарушений. Поэтому если есть, что защищать, это надо делать.

Способов защиты имущества несколько: сигнализация, видеонаблюдение, умные замки, бронированные двери или охрана с прямым задействованием людских ресурсов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Для чего устанавливают системы видеонаблюдения

У данных систем есть преимущества. Особенно если так называемые "гости" выбрали свою "жертву" случайно, без предварительного изучения всей вашей системы безопасности. Уже сама табличка с надписью: "Ведется видеонаблюдение" отпугнет большой процент воров, ведь невозможно гарантировать заранее, где и как расположены камеры.

Современную криминалистику и аналитические отделы правоохранительных органов не пугают даже люди в масках — их все равно находят по ряду прямых или косвенных признаков, а также по биохимическим следам, которые преступник может оставить. Поэтому монтаж систем видеонаблюдения является одной из превентивных мер.

Это — универсальный метод защиты имущества, который можно использовать практически везде: от небольших квартир до крупных предприятий военно-промышленного комплекса.

Еще одно назначение камер видеонаблюдения — отслеживание поведения работников, если вы всерьез озабочены эффективностью предприятия. Находятся ли люди на рабочем месте, что происходит в цехах и на площадках, как идет ремонт в новой квартире, пока вас нет и прочие процессы, которые можно и нужно отслеживать, требуют вашего контроля.

Возможности и преимущества систем видеонаблюдения

Установить камеры слежения можно практически в любой точке, откуда хорошо просматривается территория и которую сложно определить неподготовленному человеку. Камеры должны оставаться незамеченными. Данные, которые фиксирует видеокамера, могут сохраняться на встроенном накопителе либо по каналам связи передаваться на удаленные устройства или в облако на сервере.

Современные камеры имеют большое разрешение, поэтому дают четкие картинки и могут передавать данные не одним, а разными способами. Способность вести съемку в ночное время или при очень плохих погодных условиях — один из критериев выбора хорошей камеры.

Читайте также: Киев отменил закупку камер с распознаванием лиц

Работать видеокамеры могут от сети, либо иметь автономное питание, что повышает их независимость, а в некоторых случаях является безальтернативным вариантом. Часто камеры с автономным питанием используют совместно с датчиками движения, открытия, звука или освещенности, что снижает энергопотребление.

Недостаток видеонаблюдения

Если для защиты имущества используется только видеонаблюдение, то оно помогает только зафиксировать проникновение в помещение или на территорию, а также отследить, что происходит в этих пределах. Если вы хотите использовать это преимущество для реальной защиты, нужно предпринимать комплексные меры с возможностью быстрого реагирования на несанкционированный доступ. Каким образом это будет реализовано, тоже решают специалисты и финансовые возможности.

Для правильной работы, монтажом системы видеонаблюдения должны заниматься только специалисты с определенным уровнем технической подготовки и опытом. Только так можно гарантировать бесперебойную и корректную работу всех составляющих.